Strada Școala de Înot rămâne unul dintre punctele fierbinți ale Sibiului în ceea ce privește mobilitatea urbană. Comandamentul militar NATO și aglomerația din timpul meciurilor fac găsirea unui loc de parcare sa fie o adevărată aventură.

Pentru locuitorii din zonă, ultimele luni au adus o schimbare de ritm, iar efectele lipsei spațiilor de parcare sunt vizibile la tot pasul. Imaginile surprinse la fața locului arată cum unii șoferi, în lipsă de alte opțiuni, ajung să își parcheze autoturismele direct pe spațiul verde, dincolo de bordură, distrugând gazonul și lăsând în urmă brazde adânci de pământ și noroi.

Mașini parcate direct pe iarbă din cauza lipsei de spațiu

Florin B., un sibian care locuiește în zona străzii Școala de Înot, observă că aglomerația a crescut odată cu noile etape de construcție de la Comandamentul NATO, dar și din cauza popularității zonei.

„Situația actuală este strâns legată de Comandamentul militar NATO. Vin muncitori din mai multe părți ale țării care, firesc, au nevoie de locuri unde să își lase mașinile. Dacă adunăm și persoanele care lucrează la Centrul de Afaceri, părinții care aduc copiii la sport sau fluxul de oameni din zilele de meci și de piață, zona devine extrem de aglomerată. Am făcut sesizări, dar se pare că volumul de muncă este foarte mare peste tot,” explică Florin B.

Sătui de această situație, locatarii au încercat de repetate ori să ceară sprijin. Florin B. mărturisește că a trimis deja peste 10 sesizări oficiale, atât prin intermediul aplicației City App, cât și telefonic, sperând într-o rezolvare. Volumul uriaș de mașini din momentele de vârf face însă ca intervențiile să fie dificile într-un cartier atât de activ, iar solicitările transmise reflectă o realitate greu de gestionat zi de zi.

Consilier local: „Este nevoie de soluții pentru a evita ambuteiajele”

Consilierul local PNL, Gheorghe-Lucian Hunyadi, monitorizează această situație încă de la începutul anului. Acesta a explicat că problemele au rădăcini mai vechi și că actuala configurație a străzii împinge șoferii spre gesturi nepermise.

Hunyadi a subliniat că rolul său este să aducă în discuție problemele comunității, amintind că „spațiul verde și drumul sunt proprietate publică, iar soluțiile trebuie analizate de Direcția Rutieră și Direcția Tehnică din primărie. Suntem un oraș european și pur și simplu arată foarte urât când spațiul verde este distrus.”

Recent, consilierul confirmă că îngrijorările cetățenilor sunt justificate:

„Ca și consilier local, am atras atenția asupra acestui punct. Oamenii îmi transmit aceeși părere, că este critică situația acolo. Se creează mereu ambuteiaje, coloane, ceea ce ne arată că trebuie să găsim un echilibru între locurile de parcare necesare și fluența traficului.”

Consilierul local PNL, Gheorghe-Lucian Hunyadi, a mărturisit că, din păcate, nu are nicio noutate de la compartimentele de specialitate ale Primăriei referitor la soluția de reconfigurare a străzii pe care a lansat-o în luna ianuarie.

Ziarul Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere din partea Primăriei și până la momentul publicării acestui articol nu am primit niciun răspuns.