Pe scurt: Află ce analize trebuie făcute anual, ce simptome nu trebuie ignorate și cum alegi corect un chirurg, direct de la un specialist sibian.

Dr. Sabău Alexandru Dan, medic primar și Șef de Lucrări la Secția Clinică Chirurgie Generală II din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a prezentat joi, 21 mai, o serie de recomandări esențiale pentru prevenirea intervențiilor chirurgicale și a complicațiilor postoperatorii.

Potrivit Spitalului Județean Sibiu, evaluările medicale regulate și atenția la semnalele organismului pot face diferența între o recuperare ușoară și apariția unor probleme grave.

Controalele medicale anuale recomandate pentru prevenirea bolilor grave

Dr. Sabău recomandă ca fiecare persoană să efectueze anual o evaluare clinică generală la medicul de familie, care poate direcționa pacientul către un specialist dacă apar suspiciuni sau diagnostice certe.

Pentru femeile peste 40 de ani, sunt indicate ecografia mamară și mamografia, precum și ecografia pelvină. Analizele uzuale recomandate includ hemoleucogramă, glicemie, uree, creatinină, bilirubină totală și directă, transaminaze, Gama GT, amilazemie, lipazemie, colesterolemie, sumar de urină, teste pentru hemoragii digestive oculte, PSA la bărbații peste 50 de ani și testul Papanicolau pentru femei.

Simptomele care nu trebuie ignorate și când este necesară prezentarea la medic

Potrivit dr. Sabău, anumite simptome impun prezentarea de urgență la medic: dureri cu debut brusc (cefalee intensă, dureri toracice sau abdominale), sângerări (în scaun, urină sau vărsături cu sânge), pierderea bruscă a vederii, dificultăți de vorbire, amorțeală pe o parte a corpului (semne de accident vascular cerebral), dispnee severă sau neașteptată (posibilă embolie pulmonară sau insuficiență cardiacă), oprirea bruscă a tranzitului intestinal asociată cu dureri abdominale și scăderea inexplicabilă în greutate (peste 5% din greutate în 6 luni).

Aceste semnale de alarmă sunt subliniate și de alți specialiști, precum chirurgul sibian Ciprian Tănăsescu.

Criterii pentru alegerea corectă a chirurgului și importanța celei de-a doua opinii

În alegerea unui chirurg, dr. Sabău recomandă să fie verificate experiența generală și specifică a medicului în procedura respectivă, inclusiv numărul de intervenții și rata complicațiilor. Este esențială existența unei relații de încredere, precum și explicarea clară a riscurilor și alternativelor. De asemenea, pacientul ar trebui să opteze pentru o clinică dotată modern, cu protocoale clare de siguranță, capabilă să gestioneze eventualele complicații.

Cererea unei a doua opinii medicale este justificată în cazul unui diagnostic grav (cancer, boli cardiovasculare majore), când se propune o intervenție invazivă sau există alternative la operație, dacă pacientul are îndoieli privind necesitatea procedurii sau calitatea informațiilor primite, dacă tratamentul recomandat implică riscuri semnificative sau efecte secundare ireversibile, ori dacă informațiile nu au fost pe deplin înțelese.

Semnele unei recuperări normale și rolul aparținătorilor în îngrijirea postoperatorie

O recuperare normală după o intervenție chirurgicală presupune ca plaga să se închidă fără secreții, pacientul să poată relua treptat activitățile zilnice (mers, somn regulat), parametrii vitali să fie stabili (tensiune, puls, temperatură), toleranța digestivă să fie bună odată cu reluarea alimentației și să nu apară complicații precum sângerări, infecții, tromboze sau insuficiență de organ.

Aparținătorii trebuie să știe să recunoască semnele de alarmă (febră peste 38,5°C, durere bruscă intensă, confuzie, lipsă de aer, absența tranzitului intestinal, urină modificată), să respecte planul de medicație (doze, orar, interacțiuni) și să acorde atenție îngrijirii plăgii. Sunt importante limitările postoperatorii, mobilizarea precoce pentru prevenirea trombozei, hidratarea adecvată, programul de control și modalitatea de contactare a medicului în caz de urgență.

Afecțiunile tot mai frecvente la tineri, observate de specialiștii sibieni

Dr. Sabău atrage atenția asupra creșterii incidenței unor afecțiuni la tineri: obezitatea și complicațiile asociate (diabet tip 2, hipertensiune, steatoză hepatică), tulburările de sănătate mintală (anxietate, depresie, burnout, dependență de ecrane), bolile autoimune, afecțiunile coloanei și articulațiilor (hernie de disc, tendinite cauzate de sedentarism și postură incorectă), precum și infecțiile cu transmitere sexuală, inclusiv HPV și chlamydia.