Pe scurt: Percheziții ample în Maramureș, Sibiu și alte opt județe, într-un dosar de evaziune fiscală și fals. Polițiștii caută probe și bunuri obținute ilegal.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Maramureș au desfășurat joi, 21 mai, un amplu val de percheziții domiciliare, punând în aplicare 29 de mandate în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală.

Potrivit Agerpres, acțiunile au avut loc în județele Maramureș, Argeș, Vrancea, Bihor, Sibiu, Galați, Dolj, Satu Mare, Brăila, precum și în municipiul București.

Reprezentanta IPJ Maramureș, Mihaela Ardelean, a precizat că perchezițiile sunt parte a unor dosare penale în care se investighează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, omisiunea evidențierii în acte contabile a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, precum și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„Acțiunea urmărește documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal”, a transmis Ardelean.

Perchezițiile au fost coordonate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș.

La acțiune au participat și polițiști de la serviciile de Investigare a Criminalității Economice din județele Argeș, Vrancea, Bihor, Sibiu, Galați, Dolj, Satu Mare, Brăila, precum și din București. De asemenea, polițiștii au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Maramureș și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș.

Scopul acțiunii a fost strângerea de probe pentru documentarea activității infracționale, identificarea și recuperarea prejudiciului, precum și indisponibilizarea bunurilor obținute ilegal.

Acțiunea s-a desfășurat simultan în toate cele zece județe și în București, vizând atât persoane fizice, cât și sedii de firme implicate în circuitul infracțional. Potrivit autorităților, perchezițiile sunt parte a unui efort național de combatere a evaziunii fiscale și a criminalității economice.

În județul Sibiu, polițiștii au colaborat cu colegii din celelalte județe pentru a pune în aplicare mandatele de percheziție, în contextul în care ancheta are ramificații la nivel național.

Acțiunea de joi, 21 mai 2026, face parte dintr-o serie mai amplă de operațiuni similare desfășurate în ultimele luni, vizând rețele de evaziune fiscală cu activitate în mai multe județe. Un caz recent, cu ramificații în Sibiu și alte nouă județe, a vizat prejudicii de peste 3,3 milioane de lei, după cum am relatat în acest articol.