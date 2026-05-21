Pe scurt: Tinerii artiști sibieni au impresionat juriul național cu lucrările lor la pictură, grafică și sculptură. Află cine sunt elevii premiați și ce punctaje au obținut.

Elevii sibieni au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

Competiția s-a desfășurat la nivel național, iar elevii din Sibiu au reușit să se evidențieze prin punctaje ridicate la secțiunile pictură, grafică și sculptură.

Enache Delia, elevă la secția pictură, a obținut un punctaj final de 96,25 puncte, cu 100 de puncte la proba 1 și 95 de puncte la proba 2. Ea a fost coordonată de profesorul Oros-Viorel Raluca.

La secția grafică, Pervescu Riana a primit mențiune, cu un punctaj final de 95 de puncte. Riana a obținut 80 de puncte la proba 1 și 100 de puncte la proba 2, sub îndrumarea profesoarei Serfözö Anca.

La clasa a XII-a, Matiescu Stefănuț, de la secția sculptură, a primit de asemenea mențiune, cu 94 de puncte la proba 1, 88 de puncte la proba 2 și un punctaj final de 89,5 puncte. Profesorul coordonator a fost Fîntînă Constantin.

Oana Ștefan, elevă la secția pictură, a obținut 81,67 puncte la proba 1, 91 de puncte la proba 2 și un punctaj final de 88,67 puncte, fiind coordonată de profesorul Viorel Florin Mihai.

Moldovan Alexandra, de la secția grafică, a obținut 95 de puncte la proba 1, 78 de puncte la proba 2 și un punctaj final de 82,25 puncte.

Inspectorul Școlar General, prof. Emilian-Marius Novac, a transmis aprecieri întregii echipe educaționale – profesori, elevi și familiilor acestora – pentru susținerea performanței și pentru valorificarea creativității prin artă.