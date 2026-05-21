Pe scurt: Vântul atinge viteze de până la 65 km/h în nord-estul și estul țării, iar instabilitatea atmosferică aduce ploi, descărcări electrice și grindină până sâmbătă.

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod galben de vânt puternic pentru mai multe județe din România, valabile joi, 21 mai și vineri, 22 mai 2026.

Potrivit Mediafax, prima avertizare este în vigoare joi, între orele 10.00 și 21.00, când sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze de 50…65 km/h.

Județele vizate joi sunt Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați, Vrancea, Buzău, Brăila și Caraș-Severin. Pentru vineri, 22 mai, între orele 6.00 și 21.00, ANM menține avertizarea Cod galben pentru Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați, Vrancea și Buzău, unde vântul va sufla cu aceeași intensitate, de 50…65 km/h.

Până sâmbătă, 23 mai, la ora 21.00, este valabilă și o informare meteorologică pentru întreaga țară. Meteorologii avertizează că vor exista perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est, manifestate prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 20…30 l/mp, iar izolat pot depăși 40…50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă, rafalele pot atinge 60…90 km/h.

Aceste fenomene se înscriu într-o perioadă de vreme instabilă în toată țara, cu ploi torențiale și rafale puternice de vânt, anunțată de meteorologi pentru această săptămână.

Potrivit ANM, cele mai afectate vor fi județele din nord-est și est, dar și zonele montane, unde vântul va avea intensificări semnificative, iar instabilitatea atmosferică va genera fenomene severe pe arii restrânse.