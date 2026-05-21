Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu le cere jucătorilor săi să dea totul pe teren la dubla manșă de baraj cu FC Voluntari, una decisivă pentru menținerea echipei în Superliga.

Prima manșă a barajului se dispută duminică, de la ora 17.30, la Sibiu, la capătul căreia Dorinel Munteanu speră ca FC Hermannstadt să ia o opțiune importantă pentru returul de la Voluntari.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

” Este o dublă decisivă pentru noi, practic, putem și trebuie să salvăm acest an prin acest baraj și să ne atingem obiectivul. Noi suntem pregătiți, trebuie ca toți care fac parte din această echipă să își dorească să trecem cu bine de această dublă. Avem în față o echipă foarte puternică, cu experiență în Superliga României, chiar dacă sunt foarte mulți jucători noi, au maturitate în joc. Pe plan sportiv mă gândesc la jucătorii mei, ei trebuie să abordeze jocul foarte deciși în ceea ce fac, cu multă modestie, cu foarte mare responsabilitate. Doar împreună putem să salvăm prestigiul sau onoarea acestui grup, prin această dublă pe care trebuie să câștigăm” a avertizat Dorinel Munteanu.

FC Voluntari este cea mai bună echipă din play-off-ul Ligii 2, în care a acumulat 8 victorii și 1 egal din 10 meciuri, dar ilfovenii nu au mai putut recupera punctele pierdute în sezonul regulat. Voluntari a pierdut în play-out doar la Hunedoara.

”I-am studiat de când am terminat jocul cu FCSB-ul și poate chiar înainte cu o săptămână sau două. Ne-am pregătit, jucătorii sunt conștienți, vreau să le transmit încă o dată, deși le-am transmis de foarte multe ori că trebuie să fie foarte concentrați și să se întrebuințeze la maxim mental și fizic, ca să trecem de această dublă” a mai spus ”Neamțul”.

Politic și Simba nu au fost recuperați

FC Hermannstadt are doar 16 jucători valizi, după ce Ivanov și Jair au părăsit echipa, iar Florescu, Politic, Simba, Bârstan și Kujabi sunt accidentați.

”Avem 16 jucători valizi, n-au mai intervenit alte schimbări, alte probleme, Karo și-a revenit. Simba și Politic nu fac parte din lot la primul joc, dar chiar dacă suntem puțini, suntem buni. E o dublă în care trebuie să ieșim să ieșim câștigători. Respect foarte mult Voluntari, dar băieții noștri merită mai mult, mă refer la jucători, staff-ul tehnic, staff-ul medical, stăm foarte mult împreună de când am preluat echipa, cu toții merită mai mult decât această poziție” a mai declarat Dorinel Munteanu, în conferința de presă susținută joi, la Sibiu.