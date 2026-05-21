Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a anunțat programul special de funcționare pentru perioada sărbătorilor de Rusalii și Ziua Copilului, în contextul în care zilele de 31 mai și 1 iunie 2026 sunt declarate zile libere legale, conform Codului Muncii.

Potrivit instituției, activitatea personalului va fi suspendată luni, 1 iunie 2026, zi în care nu se vor face înmormântări și nu vor fi încasate taxe. De asemenea, duminică, 31 mai, Cimitirul Municipal va fi închis.

Înhumările vor avea loc sâmbătă, 30 mai, între orele 07:00 și 12:00, ultima înmormântare fiind programată la ora 12:00. Reprezentanții serviciului îi roagă pe aparținătorii persoanelor decedate în cursul zilei de sâmbătă, 30 mai, pentru care se eliberează certificate de deces, să sune până la ora 14:00 pentru programarea înhumărilor începând de marți, 2 iunie.

Pentru decesele produse în zilele de duminică, 31 mai, și luni, 1 iunie, programările pentru înmormântări se vor face începând de marți, 2 iunie, de la ora 07:00.

Programările telefonice pentru înmormântări vor putea fi făcute la numărul 0723.555.917. Sâmbătă, 30 mai, acestea vor fi preluate între orele 09:00 și 14:00 pentru înhumările programate începând cu 2 iunie și în zilele următoare. Același program telefonic va fi valabil și luni, 1 iunie.

Acces auto gratuit în Cimitirul Municipal Sibiu

Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a mai anunțat că accesul auto în cimitir va fi gratuit în mai multe zile din perioada următoare, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 109/2017.

Astfel, sibienii vor putea intra gratuit cu mașina în cimitir în zilele de duminică, 24 mai, luni, 25 mai, precum și duminică, 31 mai și luni, 1 iunie 2026.

Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să țină cont de programul special și să își planifice din timp eventualele formalități necesare.