Lacurile Naturale de la Ocna Sibiului sunt pregătite pentru deschiderea sezonului estival. Vineri, 22 mai, este prima zi în care sibienii, dar și turiștii din alte zone, se pot relaxa la Ocna Sibiului, iar accesul va fi gratuit.

Administratorul complexului Ocna Sibiului anunță că vineri va fi „Ziua Porților Deschise”, iar de la ora 17:00 va avea loc un spectacol susținut de Adi Corlaciu și elevi de la Palatul Copiilor din Sibiu. „Vineri este ziua porților deschise. Mâine e la liber. De sâmbătă intrăm în activitatea normală, începem fiscalizarea”, a declarat Paul Gruian, reprezentant al Lacurilor Ocna Sibiului.

În ceea ce privește tarifele, acestea vor rămâne la nivelul de anul trecut. Prețul de intrare pentru adulți va fi de aproximativ 35 de lei, iar pensionarii vor beneficia în continuare de facilități.

Lucrări de întreținere și măsuri noi

Printre noutățile din acest sezon se numără instalarea unor camere de supraveghere și mai multe lucrări de întreținere realizate înainte de deschidere.

„Nu sunt noutăți spectaculoase, sunt lucruri de bun-simț: afânarea plajelor, refacerea unor scări ca oamenii să nu se mai agațe în cuie, igienizare, vopsire, montarea de coșuri de gunoi. Sunt lucrări care nu s-au mai făcut de aproape 10 ani și erau necesare”, a mai spus Paul Gruian.

