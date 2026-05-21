Pe scurt: Prețul RCA ar putea crește sau scădea din septembrie, iar șoferii ar putea transfera clase de bonus în familie. Detalii despre noile reguli și motivele schimbărilor.

Prețul asigurărilor RCA pentru șoferii din România ar putea suferi modificări din această toamnă, potrivit Libertatea.

Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară , Sorin Mititelu, a declarat joi, 21 mai 2026, că prețul polițelor RCA ar putea crește sau scădea cu aproximativ 100 de lei, în funcție de modificările aduse sistemului bonus-malus.

„Mai devreme de septembrie aceste modificări nu vor intra în vigoare. Am avut discuții informale cu cei din piață pe diverse puncte, iar acum este încă un câmp deschis”, a precizat Sorin Mititelu.

Oficialul ASF a subliniat că este nevoie de ajustări la sistemul bonus-malus și de introducerea unor clauze suplimentare, cu caracter voluntar, la asigurarea de răspundere civilă auto.

„Cert este că avem nevoie de modificări la sistemul bonus-malus și de clauze suplimentare la RCA, cele cu caracter voluntar. La bonus-malus, efectul poate fi 0, pentru că e un sistem de compensare și pot fi ajustări de plus sau minus, dar nu e vorba de sume mari de bani. La o primă analiză, poate fi plus sau minus 100 de lei”, a explicat Mititelu.

Creșterea numărului de accidente și impactul asupra prețului RCA

Oficialul ASF a menționat că reducerile la asigurările auto nu vor fi semnificative, iar principala cauză a modificărilor de preț este creșterea numărului de accidente rutiere în România. „Accidentele – acolo este zona cu impact mare. Aceasta este una dintre cauze. Urmărim să avem mai puține accidente, iar aceste schimbări ar putea conduce spre acea direcție”, a declarat Sorin Mititelu.

Un alt aspect analizat de ASF este posibilitatea ca părinții să poată transfera unele clase de bonus între membrii familiei sau către copii.

„Acesta este un alt model care se află în analiză, dar nu se pot transfera mai mult de două clase de bonus. Este la stadiul de nivel, un astfel de model se găsește și în Franța, iar noi avem în vedere să încurajăm responsabilitatea”, a precizat vicepreședintele ASF.

Mititelu a mai spus că războiul din Golf, care a dus la scumpirea carburanților, influențează și el posibila creștere a prețurilor RCA.

„Este o legătură când ne uităm la valoarea daunelor unui accident, la severitate, la prețurile produselor și pieselor de schimb, la reparațiile din service. Astfel de creșteri la combustibil duc la o ajustare a comportamentului în folosirea autovehiculului, așa cum s-a văzut și în perioade de criză economică, pandemie, pentru că este o reducere a traficului și a accidentelor auto”, a adăugat vicepreședintele ASF.

Prețurile RCA au crescut cu până la 30% în ultima lună, potrivit șoferilor

Luna trecută, prețurile polițelor RCA au continuat să crească, generând nemulțumiri în rândul șoferilor. ASF a raportat o creștere oficială de 5%, însă mulți șoferi susțin că, în realitate, costurile au crescut cu până la 30%. Experții indică drept cauze principale scumpirea pieselor auto și creșterea costurilor de reparație în service-uri. De asemenea, anumite mărci de autoturisme au fost clasificate ca având risc ridicat, din cauza frecvenței mari a accidentelor în care sunt implicate.

Brokerii avertizează că sistemul bonus-malus nu mai protejează suficient șoferii, iar chiar și cei fără accidente recente plătesc mai mult pentru asigurare.