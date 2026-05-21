Prima etapă de înscriere a elevilor în clasa pregătitoare s-a încheiat miercuri, 20 mai, la ora 18:00.
Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, pentru anul școlar 2026-2027 au fost aprobate 5.001 locuri în cele 196 de unități de învățământ cu nivel primar din județ.
În această primă etapă au fost înscriși 3.806 elevi, ceea ce înseamnă că au rămas disponibile 1.195 de locuri pentru etapele următoare de înscriere.
Cele mai multe locuri au fost ocupate în învățământul tradițional cu predare în limba română, unde din cele 4.304 locuri disponibile au fost ocupate 3.327, rămânând libere 977 de locuri.
În ceea ce privește învățământul tradițional cu predare în limba germană, au fost ocupate 338 din cele 390 de locuri aprobate, iar la secțiile cu predare în limba maghiară s-au înscris 18 elevi din cele 26 de locuri disponibile.
La alternativele educaționale, aproape toate locurile au fost ocupate 58 din 60.
În învățământul special nu a fost înregistrată nicio înscriere în această etapă, toate cele 43 de locuri rămânând disponibile.
În ceea ce privește unitățile private, la clasele cu predare în limba română s-au înscris 51 de elevi din 130 de locuri, iar la cele cu predare în limba engleză au fost ocupate 14 din cele 24 de locuri.
La clasele private cu predare în limba germană nu a fost înregistrată nicio înscriere.
Etapa a doua de înscriere în clasa pregătitoare va avea loc în perioada 25 – 29 mai 2026. În această perioadă, părinții copiilor care nu au fost repartizați în prima etapă sau care nu au participat anterior la înscriere vor putea completa, depune și valida cererile de înscriere pentru locurile rămase disponibile.
