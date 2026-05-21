Joi, 21 mai, creștinii ortodocși din România îi sărbătoresc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, o zi marcată cu cruce roșie în calendarul creștin.

Potrivit Digi24, această sărbătoare este dedicată rugăciunii, participării la slujbele religioase și rememorării rolului esențial pe care cei doi împărați l-au avut în răspândirea creștinismului.

În iconografia ortodoxă, Sfinții Constantin cel Mare și Elena sunt reprezentați în veșminte imperiale, ținând împreună Sfânta Cruce, simbol al credinței creștine și al contribuției lor decisive la consolidarea acesteia.

Semnificația istorică și religioasă a sărbătorii Sfinților Constantin și Elena

Preotul Marius Oblu a explicat pentru Digi24 că sărbătoarea din 21 mai marchează una dintre cele mai importante perioade din istoria creștinismului, asociată cu trecerea de la persecuțiile religioase la recunoașterea oficială a credinței creștine. Acest moment a contribuit la organizarea și dezvoltarea instituțională a creștinismului, influențând profund evoluția Bisericii.

Totodată, 21 mai simbolizează afirmarea valorilor spirituale și extinderea credinței creștine în Europa, fiind considerată o dată esențială pentru transformările religioase și sociale ale lumii antice târzii.

Superstiții și interdicții respectate pe 21 mai în tradiția populară

În tradiția populară românească, ziua Sfinților Constantin și Elena este însoțită de numeroase superstiții și interdicții, care variază în funcție de regiune, dar au în comun respectarea sărbătorii ca timp al odihnei și protecției spirituale.

Potrivit credințelor populare, pe 21 mai nu se muncește la câmp, nu se fac treburi grele în gospodărie și nu se spală rufe, astfel de activități fiind considerate aducătoare de lipsă de spor, probleme de sănătate sau recolte slabe. În unele zone, sunt evitate și cusutul, torsul sau alte munci solicitante, pentru a nu „tăia sporul” casei.

Sărbătoarea este asociată și cu liniștea și echilibrul în familie. Certurile și vorbele grele sunt considerate de rău augur, existând credința că acestea pot aduce tensiuni și neînțelegeri pe tot parcursul anului, a mai precizat preotul Marius Oblu.

În anumite zone, 21 mai este cunoscută și ca Ziua Păsărilor de Pădure. Se crede că munca la câmp în această zi poate atrage pagube recoltelor, în special culturilor de porumb și viței-de-vie, care ar putea fi distruse de păsări.

Bujorul are un rol aparte în tradițiile legate de această sărbătoare.

Asociat cu luna mai și cu perioada de maximă înflorire a naturii, bujorul este adus în case pe 21 mai ca semn de respect, recunoștință și binecuvântare. Floarea este considerată simbol al echilibrului și armoniei în familie, dar și element de protecție a gospodăriei.

Tradiția spune că prezența bujorului în locuință poate aduce liniște, spor și bunăstare, contribuind la alungarea energiilor negative și la atragerea norocului. Prin frumusețea și vitalitatea sa, bujorul simbolizează renașterea naturii și apropierea verii, fiind perceput ca un semn al continuității și prosperității.

Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena rămâne, pe lângă semnificația religioasă, un moment profund legat de tradițiile populare românești, în care credința, simbolurile și obiceiurile transmise din generație în generație continuă să ocupe un loc important în viața comunităților.