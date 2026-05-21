Pe scurt:
Polițiștii au oprit un moped pe strada Viitorului și au descoperit că nu era înmatriculat. Șoferul, în vârstă de 49 de ani, s-a ales cu dosar penal.
Un sibian în vârstă de 49 de ani a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri miercuri, 20 mai, în jurul orei 19:45, pe strada Viitorului din municipiu.
Potrivit IPJ Sibiu, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că mopedul pe care îl conducea nu era înmatriculat sau înregistrat.
“Din verificările efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că mopedul condus de către bărbat nu este înmatriculat sau înregistrat. Astfel, la nivelul Poliției Municipiului Sibiu s-a deschis un dosar de cercetare penală.” a transmis IPJ SIBIU
Astfel de cazuri nu sunt izolate în județul Sibiu, autoritățile anunțând în repetate rânduri că vor intensifica verificările pentru depistarea vehiculelor neînmatriculate sau conduse fără acte. În trecut, polițiștii au mai identificat mopediști fără acte pe drumurile publice.
