Weekendul acesta vine cu un program plin la Sibiu. De la Noaptea Muzeelor și Maifest, până la drumeții, spectacole pentru copii, concerte de muzică clasică și meciuri importante, sibienii au de unde alege.

Noaptea Muzeelor la Sibiu

La ediția din acest an a „Nopții Muzeelor”, mai multe muzee și instituții culturale din Sibiu își vor deschide porțile pentru public, în data de 23 mai, pregătind expoziții, tururi ghidate și evenimente speciale până târziu în noapte. De la muzee de artă și istorie, până la spații culturale și clădiri emblematice ale orașului, sibienii și turiștii vor avea ocazia să descopere gratuit patrimoniul cultural al orașului într-o atmosferă aparte.

Muzeul Național Brukenthal participă, și în acest an, la Noaptea Muzeelor. Sâmbătă, 23 mai 2026, între orele 17:00 – 00:00, Muzeul Național Brukenthal deschide gratuit pentru public, trei locații: Sala cu Frescă – Piața Mică nr.22, Muzeul Cinegetic „August von Spiess” – str. Școala de Înot nr. 4 și Muzeul de Artă Contemporană – str. Tribunei nr. 6.

Program de vizitare: 17:00 – 00:00.

Accesul este GRATUIT.

Sala cu Frescă – Piața Mică nr.22

Sala cu frescă cuprinde picturi murale de valoare inestimabilă înfăţişând scene biblice, alegorice, o scenă de vânătoare datată 1631 și un blazon din stucatură policromă pe tavanul boltit, datat 1694.

Muzeul Cinegetic „August von Spiess” – str. Școala de Înot nr. 4

În cadrul Muzeului Cinegetic „August von Spiess” vizitatorii vor avea ocazia să descopere o colecție impresionantă de trofee, arme și alte accesorii de vânătoare.

Muzeul de Artă Contemporană – str. Tribunei nr. 6

Aici este deschisă expoziția temporară „Cealaltă față a lumii”, un proiect care aduce împreună creațiile unor artiste formate la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și active pe scena picturii contemporane: Ana Maria Micu, Ioana Olăhuț, Anca Bodea, Mirela Moscu, Ioana Iacob, Anca Brânzaș, Oana Năstăsache, Andrea Tivadar, Roxana Ajder și Ioana Tocoaie.

La ediția din acest an a „Nopții Muzeelor” participă și Muzeul ASTRA, unul dintre cele mai vizitate obiective culturale din județ.

De asemenea, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu marchează Noaptea Muzeelor 2026 cu o serie de evenimente gratuite, sâmbătă, 23 mai, dedicate istoriei, patrimoniului și lecturii, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Muzeul Bisericii Evanghelice C.A. din România – Casa Teutsch, de pe strada Mitropoliei nr. 30, Sibiu, va fi deschis în data de 23 mai, între orele 10:00 și 21:30.

Biserica Evanghelică din Sibiu, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului, va putea fi vizitată în cadrul ediției din acest an a „Nopții Muzeelor” în data de 23 mai 2026, între orele 20:00 – 24:00.

Filme noi la CineGold

Cei care preferă o ieșire relaxantă la cinema pot vedea noile producții intrate în program la CineGold Sibiu în acest weekend. „Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, „Vrăjitorul din Kremlin”, „Mă mut la mama”, „Need for Speed: UpsideDown Festival”, „Top Gun: Maverick”, sunt doar o parte dintre cele mai atractive filme care vor fi difuzate la CineGold.

Maifest revine în Sibiu

Tot sâmbătă, 23 mai, are loc cea de-a 33-a ediție a Maifestului. Evenimentul aduce în oraș atmosferă de sărbătoare, muzică, dansuri și activități dedicate comunității germane din Sibiu.

La cea de-a 33-a ediție a Maifest un total de 39 de grupuri de dans și cântec, adică aproximativ 900 de copii și tineri, vor urca pe scenă și vor aduce în fața publicului tradițiile comunității germane.

Spectacole la Teatrul Gong

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” pregătește și în acest weekend spectacole și activități pentru cei mici, fiind una dintre variantele ideale pentru familiile care vor să petreacă timp împreună. Atât sâmbătă, de la orele 11.00 și 18:00, cât și duminică, de la ora 11:00, cei mici se vor putea bucura de spectacolul „Albă ca Zăpada și cei 7 pitici”.

De asemenea, copiii sunt așteptați și la atelierul de comunicare prin Artă: Televizorul de altădată. Detalii aici

Drumeții prin „Anii Drumeției”

Programul „Anii Drumeției” continuă și în acest weekend cu mai multe trasee organizate în județul Sibiu:

Pe Via Transilvanica din Moșna spre „Omul Verde” din Richiș, cu ghidul Nicoleta Ocneriu;

Drumeție cu atelier montan pentru micii drumeți: Cisnădioara – Valea Argintului, cu ghidul Dumitru Troancă;

Boița: între cătune uitate, viaducte moderne și cafea cu panoramă, cu ghidul Florin Ionescu.

Recital de muzică clasică la Filarmonica Sibiu

Filarmonica de Stat Sibiu continuă programul săptămânii cu un recital dedicat muzicii clasice, vineri, 22 mai, de la ora 19:00.

Pe scenă vor urca violoncelistul Ștefan Cazacu și pianistul Cătălin Răducanu, care vor interpreta Sonata nr. 3 în La Major de Ludwig van Beethoven și Sonata nr. 1 în mi minor de Johannes Brahms.

Tot vineri, Filarmonica organizează două ateliere de percuție pentru copii, de la orele 10:00 și 11:30. Activitățile sunt coordonate de Andrei Marcovici, Mia Popescu, Alexandru Crăciun și Roxana Manta și se adresează copiilor cu vârsta de peste 12 ani.

Atelier despre ceară la Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA organizează joi și vineri, între orele 11:00 și 14:00, atelierul „Un atelier cu și despre ceară”, desfășurat la Gospodăria de boștinar-lumânărar din Sebeșu de Jos.

Fotbal pe Municipal: FC Hermannstadt – FC Voluntari

Suporterii fotbalului sunt așteptați duminică pe Stadionul Municipal, unde FC Hermannstadt întâlnește FC Voluntari. Partida începe la ora 17:30. Biletele pot fi achiziționate online.

Ultimul meci al sezonului pentru CSU Sibiu

Tot duminică, de la ora 18:00, BC CSU Sibiu joacă ultimul meci al sezonului pe teren propriu, împotriva formației FC Argeș Pitești, la Sala Transilvania. Biletele pot fi achiziționate aici.

Expoziție „Safari în Kenya” la Muzeul de Istorie Naturală

Muzeul Național Brukenthal deschide vineri, 22 mai, expoziția de fotografie „Safari în Kenya”, dedicată naturii sălbatice din Africa.

Imaginile surprind fauna și peisajele din cele mai cunoscute parcuri și rezervații naționale din Kenya: Parcul Național Amboseli, Rezervația Națională Masai Mara, Parcul Național Lake Nakuru, Parcul Național Meru, Rezervația Națională Samburu, Parcul Național Tsavo East și Parcul Național Tsavo West. Autorii fotografiilor au documentat, în timpul călătoriilor lor, diversitatea și frumusețea acestor zone protejate, oferind publicului perspective rare asupra naturii africane.

