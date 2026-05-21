Pe scurt: Condamnat la aproape patru ani de închisoare, un tânăr din Ocna Sibiului a ajuns după gratii pentru că a condus fără permis. Cazul nu este singular în județul Sibiu.

Un bărbat în vârstă de 27 de ani din Ocna Sibiului a fost identificat de polițiști miercuri, 20 mai, în jurul orei 16:30, după ce Judecătoria Sibiu a emis în aceeași zi un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele său.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, tânărul fusese condamnat la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare pentru conducere fără permis.

După identificare, polițiștii din Ocna Sibiului l-au reținut și l-au escortat la Penitenciarul Aiud, unde acesta urmează să își ispășească pedeapsa. Mandatul de executare a fost emis de Judecătoria Sibiu în cursul zilei de miercuri, 20 mai, iar acțiunea de punere în aplicare a avut loc în aceeași după-amiază.

“Acesta a fost condamnat să execute o pedeapsă de 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare. Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei.” a transmis IPJ Sibiu

