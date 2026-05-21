Mai mulți șoferi au participat joi la o acțiune organizată de polițiștii sibieni în parcarea Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Participanții au fost testați cu aparatul etilotest și au parcurs un poligon special amenajat de polițiști.

Evenimentul organizat la Sibiu, în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, a avut ca obiectiv promovarea unui comportament responsabil în trafic și creșterea gradului de conștientizare privind respectarea regulilor de circulație pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Poligon interactiv și simularea consumului de alcool

În cadrul acțiunii, polițiștii rutieri au prezentat tehnica și echipamentele folosite pentru creșterea siguranței rutiere. Totodată, participanții au avut ocazia să parcurgă un poligon interactiv, destinat testării și conștientizării abilităților de conducere.

Una dintre cele mai apreciate activități a fost utilizarea unor ochelari speciali care simulează efectele consumului de alcool asupra percepției și reacțiilor în trafic.

„În cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, polițiștii rutieri desfășoară activități informative, educative și preventive dedicate tuturor participanților la trafic. Astăzi avem un poligon dedicat conducătorilor auto. După ce sunt verificați și testați privind consumul de băuturi alcoolice și substanțe interzise, participanții sunt invitați să parcurgă acest traseu și să completeze un chestionar. Invităm toți participanții la trafic să încerce acest traseu pentru a conștientiza riscurile la care se expun atunci când conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise”, a declarat Georgiana Bucurenciu, din cadrul IPJ Sibiu.

Potrivit acesteia, mai mulți șoferi au încercat deja traseul și au apreciat inițiativa polițiștilor.

Șoferii au apreciat inițiativa: „M-am descurcat bine”

Mircea, unul dintre șoferii opriți de polițiști, a fost testat atât pentru consumul de alcool, cât și pentru substanțe interzise, după care a parcurs poligonul.

„Am făcut testul în poligon și cred că m-am descurcat bine. După aceea am făcut testul antidrog și testul de alcool, iar rezultatele au fost bune. Este un eveniment foarte important, pentru că arată că polițiștilor le pasă și că își fac meseria cu seriozitate. Astfel de acțiuni îi încurajează pe oameni să nu consume alcool sau droguri înainte să conducă. Este foarte periculos”, a spus acesta.

Un alt sibian a încercat traseul pe bicicletă, purtând ochelarii care simulează efectele consumului de alcool. „Este foarte greu”, a spus bărbatul după parcurgerea poligonului.