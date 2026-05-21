Pe scurt: Autostrada Brașov – Făgăraș primește undă verde după ce studiul de fezabilitate a fost avizat. Proiectul promite o rată de rentabilitate ridicată și investiții majore în infrastructură.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avizat studiul de fezabilitate pentru Autostrada Brașov – Făgăraș, proiect evaluat la 7,74 miliarde lei fără TVA. În perioada următoare, documentația va fi analizată în cadrul CTE al Ministerului Transporturilor și Consiliului Interministerial, urmând ca indicatorii tehnico-economici să fie supuși aprobării Guvernului, potrivit Economica.net.

Autostrada va avea o lungime de 49,3 kilometri și va include trei noduri rutiere (Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia), 49 de poduri, pasaje și viaducte, un spațiu de servicii tip S3, o parcare de scurtă durată, un Centru de Întreținere și Coordonare, două tuneluri de tip cut and cover și o structură tip polată. Cele trei structuri, cu o lungime cumulată de 800 de metri, vor avea și rol de ecoducte.

Potrivit CNAIR, autostrada Brașov – Făgăraș este unul dintre puținele proiecte care trec testul rentabilității, având o rată internă de rentabilitate (RIR) de 13,10%. „Noua autostradă are o rată de rentabilitate (RIR) de 13,10%, ceea ce justifică realizarea celorlalte etape de proiectare (PAC și PTE) în cadrul actualului contract și permite ca ulterior să fie lansată direct licitația pentru contractul necesar execuției lucrărilor (FIDIC Roșu)”, au transmis reprezentanții CNAIR.

Prin comparație, pentru alte proiecte unde rata de rentabilitate nu a depășit 5%, s-a renunțat la realizarea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE) în cadrul contractului pentru studiul de fezabilitate. Un exemplu este Autostrada A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, unde Consitrans a realizat doar studiul de fezabilitate, iar tronsonul a fost scos la licitație pentru proiectare și execuție, nu doar pentru execuție.

Proiectantul Search Corporation a predat studiul de fezabilitate pentru Autostrada Brașov – Făgăraș la finalul anului 2025. La începutul anului 2026, documentul se afla în analiză la CNAIR, potrivit reprezentanților companiei citați de Economica.net. Contractul pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic a fost semnat în vara anului 2021 cu asocierea Search Corporation – Protelco – Like Consulting – Mega Muhendislik Musavirlik, pentru suma de 18,17 milioane de lei.

Autostrada Brașov – Făgăraș, considerată un tronson important al Autostrăzii Transilvania (A3), are ca obiectiv principal îmbunătățirea legăturilor de transport între centrul și vestul României.