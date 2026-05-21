Pe scurt: Elevii ar putea fi obligați să lase telefoanele în spații speciale la școală, iar folosirea lor în pauze ar deveni interzisă. Proiectul vizează și monitorizare audio-video extinsă și consiliere psihologică obligatorie.

Folosirea telefoanelor mobile de către elevi ar putea fi interzisă pe întreaga perioadă a cursurilor școlare, inclusiv în pauze sau în timpul activităților organizate în afara școlii, potrivit unui proiect de lege pentru modificarea Legii învățământului preuniversitar, depus la Camera Deputaților.

Proiectul prevede și obligativitatea ca elevii să își lase dispozitivele electronice în spații special amenajate pe durata prezenței în școală. În cazul nerespectării regulilor, telefoanele pot fi confiscate temporar și predate părinților sau elevilor, conform regulamentului intern al unității de învățământ, relatează Edupedu.ro.

Printre modificările propuse se numără consilierea psihologică obligatorie pentru elevi, interzicerea telefoanelor mobile „pe întreaga perioadă a desfășurării cursurilor”, obligativitatea depozitării dispozitivelor electronice „în spații special amenajate”, extinderea monitorizării audio-video în școli și obligația părinților de a sesiza orice faptă de violență produsă în incinta școlii.

Autorii proiectului susțin că, în prezent, Legea nr.198/2023 nu oferă cadrul normativ necesar pentru acordarea de consiliere psihologică preșcolarilor și școlarilor aflați în situații de risc. De asemenea, monitorizarea audio-video a unităților de învățământ este sporadică și, în multe cazuri, împiedicată de acordul beneficiarilor secundari.

Utilizarea necontrolată a telefoanelor, inclusiv în pauze, ar alimenta fenomenul de cyber-bullying și ar distrage atenția elevilor de la interacțiunea socială sănătoasă și de la procesul de învățământ, potrivit expunerii de motive.

Modificarea vizează articolul 106 din Legea învățământului preuniversitar. Astfel, „utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un elev este interzisă pe întreaga perioadă a desfășurării cursurilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ, cu excepția utilizării acestora în scop educativ sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ”.

Proiectul introduce și obligativitatea depozitării dispozitivelor electronice „în spații special amenajate, pe toată perioada prezenței în unitatea de învățământ”. Sunt prevăzute două excepții: folosirea dispozitivelor în scop educativ sau utilizarea acestora în spațiile autorizate explicit prin regulamentul intern al școlii. Nerespectarea acestor reguli poate duce la confiscarea temporară a dispozitivelor, care vor fi predate părinților sau tutorilor legali ai elevilor minori, conform regulamentului intern.

Specialiștii avertizează asupra efectelor negative ale accesului la telefon în pauze

Psihoterapeutul Domnica Petrovai atrage atenția că accesul la telefon în timpul pauzelor este nociv pentru elevi, afectând atât capacitatea de învățare, cât și dezvoltarea relațiilor sociale. Într-un interviu pentru Edupedu.ro, Petrovai explică faptul că pauzele ar trebui să fie momente de reconectare, reflecție și interacțiune cu ceilalți copii, nu de deconectare prin consum digital și social media.

„Acest acces la telefon permis copiilor și adolescenților la școală în timpul pauzelor este nociv pentru că le transmite copiilor mesajul: vă relaxați, vă odihniți, faceți tranziția între două ore, între două momente de învățare, prin mecanisme nesănătoase”, a declarat Domnica Petrovai.

Petrovai subliniază că mulți copii așteaptă pauza pentru a-și verifica telefonul, ceea ce le afectează atenția la oră. În pauze, interacțiunea cu ceilalți copii este esențială pentru dezvoltarea atașamentului și a abilităților sociale. Evitarea acestor momente de risc relațional îi face pe copii incapabili să relaționeze eficient.

Psihoterapeutul avertizează că aproape un sfert dintre elevii de gimnaziu din România suferă de sevraj psihologic când nu au acces la telefoane, potrivit celei mai recente testări a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Acest comportament problematic este asociat cu dificultăți de școlarizare, iar elevii manifestă irascibilitate, vigilență permanentă, neliniște, ruminare, abandonare rapidă a sarcinilor care presupun efort și reacții emoționale intense la feedbackul profesorilor.

Alți specialiști, precum Mircea Miclea, susțin că școala trebuie să limiteze accesul la telefoane în timpul orelor, iar părinții ar trebui să fie consecvenți cu propriul comportament digital. Inițiatorul Pactului Parental în România, Mihai Căprărescu, recomandă ca părinții să amâne momentul achiziționării unui smartphone pentru copii până la clasa a V-a, pentru a reduce presiunea socială.

Profesoara de pedagogie Genoveva Farcaș consideră că o școală fără telefon, inclusiv în pauze, este o soluție pentru dependența de social media a copiilor.

Și medicul Eugenia Bratu, de la Institutul de Sănătate Publică, avertizează că telefonul poate deveni un drog pentru copii, iar diferența dintre utilizarea corectă și cea dezastruoasă a mediilor digitale este foarte mică.