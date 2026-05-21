Pe scurt: Vara aceasta, turiștii au la dispoziție zeci de trenuri directe spre litoral, cu plecări din orașe mari precum Sibiu, Cluj-Napoca sau Iași.

CFR Călători a anunțat joi, 21 mai, reluarea programului „Trenurile Soarelui”, care va oferi turiștilor 60 de trenuri zilnice spre litoralul Mării Negre, potrivit Mediafax.

Programul special de transport estival va fi valabil în perioada 12/13 iunie – 6/7 septembrie 2026.

Conform informațiilor transmise de CFR Călători, turiștii vor avea la dispoziție 60 de trenuri directe în fiecare zi, dintre care 30 pentru sensul de dus și 30 pentru întors. Din totalul acestora, 28 de trenuri sunt suplimentare, iar restul fac parte din circulația obișnuită.

Trenurile suplimentare vor pleca din mai multe orașe importante din țară, printre care Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Arad, Timișoara, Reșița, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Sibiu, Suceava, Iași, Galați, Craiova și București. Astfel, călătorii din toate regiunile țării vor putea ajunge mai ușor pe litoral în sezonul estival.

Pe lângă aceste trenuri directe, pasagerii din întreaga țară pot beneficia de numeroase conexiuni din București. Pe magistrala București Nord – Constanța, trenurile circulă în regim cadențat, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei, a precizat CFR Călători.

Programul „Trenurile Soarelui” se va încheia la începutul lunii septembrie, odată cu finalul sezonului estival. Detalii suplimentare despre orarul trenurilor și bilete pot fi consultate pe site-ul oficial al CFR Călători.

În perioada sezonului estival, CFR Călători a mai introdus trenuri suplimentare spre litoral și cu alte ocazii, cum ar fi de 1 Mai, când o stație importantă a rămas fără opriri.