Sâmbătă, 23 mai, cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, autobuzele de pe linia 13 vor avea program prelungit.

Din stația “Muzeul Astra” vor fi următoarele semicurse suplimentare: 21:50, 22:40, 23:30, 00:00, 00:30;

Din stația “Gară” vor fi următoarele semicurse suplimentare: 22:15, 23:00, 23:30, 00:00.

Programul liniei 13 este disponibil aici: https://tursib.ro/traseu/13

Biletul îl cumperi simplu și rapid direct din autobuz, cu cardul bancar, sau din aplicația mobilă SibiuBus.Alte canale de achiziție aici: https://tursib.ro/canale_de_achizitie

“Lasă mașina acasă și hai cu busul!

Ne vedem la Muzeul ASTRA!” este mesajul transmis de Tursib