Pe scurt: Un nou medic cu experiență internațională se alătură echipei de pneumologie pediatrică din Sibiu, facilitând accesul copiilor la consultații specializate.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu își extinde echipa medicală din Ambulatoriul de Specialitate pentru Copii prin angajarea medicului specialist în pediatrie și pneumologie pediatrică, Rareș Arseniu.

Reprezentanții spitalului precizează că, prin cooptarea noului specialist, unitatea urmărește să răspundă mai eficient cererii tot mai mari de consultații pentru copii cu afecțiuni respiratorii și să faciliteze accesul la servicii medicale de specialitate.

„Ne bucurăm să îl avem alături de noi pe dr. Rareș Arseniu și apreciem profesionalismul și pregătirea sa. Venirea unui nou medic în cadrul Ambulatoriului de Specialitate pentru Copii ne permite să extindem programul de consultații și să oferim servicii medicale într-un interval mai accesibil pentru pacienți și părinți. Alături de dr. Simina Iulia, echipa dedicată pneumologiei pediatrice devine mai puternică și mai bine pregătită să răspundă nevoilor comunității”, a declarat managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Dr. Rareș Arseniu este absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca și a efectuat rezidențiatul în centrele universitare Cluj și Timișoara. În timpul rezidențiatului, a urmat și un stagiu de pregătire în Franța, în domeniul urgențelor pediatrice, experiență care îi consolidează expertiza în îngrijirea pacienților pediatrici. De asemenea, datorită competenței în ultrasonografie generală, dr. Arseniu realizează și ecografii pulmonare.

„Pentru mine, a lucra în cadrul Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu înseamnă o șansă reală de a fi aproape de pacienți și de nevoile lor. Spitalul acesta are o tradiție solidă în îngrijirea bolilor respiratorii, iar asta îmi oferă un cadru în care pot face medicină cu adevărat utilă. Mă bucur că voi face parte din echipa acestui spital și abia aștept să construim împreună ceva de valoare pentru comunitate. Îmi doresc ca fiecare om care trece pragul cabinetului să plece cu răspunsuri clare și cu sentimentul că a fost ascultat cu atenție”, a declarat dr. Rareș Arseniu.

Dr. Simina Iulia, medic primar pneumolog și medic specialist pediatru în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, i-a transmis un mesaj de bun venit noului coleg:

„Îl cunosc pe dr. Rareș Arseniu încă din perioada rezidențiatului și i-am apreciat întotdeauna seriozitatea, profesionalismul și modul dedicat în care lucrează cu micii pacienți. Mă bucur foarte mult că vom activa împreună în cadrul Ambulatoriului de Specialitate pentru Copii și sunt convinsă că experiența și pregătirea sa vor aduce un plus important echipei noastre și îngrijirii oferite pacienților pediatrici”.

În anul 2025, în ambulatoriul de specialitate copii al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu au fost consultați 1805 copii, iar de la începutul anului 2026 și până joi, 21 mai 2026, au fost consultați 776 de copii, potrivit .

