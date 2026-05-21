O vulpe și-a făcut apariția printre casele tradiționale din Muzeul ASTRA. Nu ar fi pentru prima dată când un animal sălbatic este văzut în cadrul muzeului, fiind adesea zăriți castori, bursuci sau iepuri.
Muzeul ASTRA are și alți „vizitatori” în afara turiștilor. O vulpe revine în muzeu și se plimbă nestingherită atunci când nu este multă lume.
De această dată, vulpea a fost observată și de vizitatorii muzeului, care au surprins animalul plimbându-se printre gospodăriile din Muzeul ASTRA. În imaginile postate pe rețelele de socializare se poate vedea cum aceasta urcă fără teamă pe scările unei case tradiționale, ajungând până aproape de prispă. Apariția neașteptată a animalului a stârnit numeroase reacții și comentarii din partea internauților.
Directorul muzeului, Ciprian Ștefan, presupune că ar fi venit pentru bobocii de rață sălbatică, care tocmai au venit pe lume. „Vulpea a venit și la Târgul de Țară, într-o seară. Nu prea apare în timpul zilei, mai degrabă după ora 17:00–18:00. Nu a atacat gâștele sau rațele, probabil este atrasă de bobocii de rață sălbatică. Nu luăm niciun fel de măsură, va pleca singură când va fi mai multă lume în muzeu și nu avem ce să îi facem. Dacă o vedem că prezintă semne de rabie, atunci anunțăm organele. Nu știu dacă e o prezență temporară. Ele migrează, vin dinspre cimitir, Zoo, Calea Poplăcii”, a spus Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA.
Bursuci, iepuri și căprioare își fac și ei simțită prezența din când în când la Muzeul ASTRA. „Noi avem animale sălbatice de când s-a făcut muzeul. E parte din cadrul natural: avem 3-4 căprioare, bursuci, iepuri și broaște țestoase”, spune Ciprian Ștefan.
