Zeci de persoane care locuiesc în complexul Valletta Park din Sibiu sunt revoltate din pricina construirii unor noi blocuri în zonă. Din cauză că imobilele ar putea avea până la 5 etaje, oamenii se tem că vor fi privați de soare și lumină naturală, iar străzile din vecinătate se vor aglomera. Proiectantul a venit cu explicații.

Cinci blocuri noi ar urma să fie ridicate pe strada Cuarțului din Sibiu, iar înainte ca proiectul să primească undă verde, documentația de urbanism privind modificarea unui PUZ aprobat în 2013, modificat apoi prin hotărâri de Consiliu Local în 2018 și ulterior în 2024, pentru creșterea CUT cu maxim 20%, pentru construirea de locuințe colective și servicii și realizarea unui drum de acces cu ampriză de 9 metri, a fost supusă consultării publice. Terenul care a generat documentația are o suprafață de 15.000 de metri pătrați și se află în proprietatea SC ZAC-DEV Calea Șurii Mici SRL, iar pe acesta ar urma să fie ridicate blocuri de până la 5 etaje.

Zeci de oameni nemulțumiți

Una dintre sesizările depuse în perioada consultării publice a venit din partea Asociației de Proprietari din Valletta Park. În esență, oamenii nu sunt de acord cu construirea unor blocuri cu 5 etaje, deoarece spun că imobilele vecine vor fi umbrite, iar zona se va aglomera odată cu darea în folosință a noilor apartamente.

„Formulăm prezenta notă de observații și opunere. Prin aceasta ne exprimăm dezacordul ferm față de propunerea de majorare a indicelui CUT cu 20% și față de regimul de înălțime propus, din următoarele considerate tehnice: 1. Încălcarea Normelor de Însorire. Imobilele propuse, având o înălțime de 25 metri, respectiv 21 metri, vor genera o umbră permanentă asupra fațadelor blocurilor noastre cu vedere spre sud. Solicităm imperativ prezentarea unui studiu de însorire vizat de un specialist atestat, care să confirme respectarea celor 1,5 ore de soare direct la solstițiul de iarnă pentru toate apartamentele asociației noastre. 2. Depășirea Capacității Infrastructurii. Majorarea indicelui de utilizare a terenului (CUT) va atrage un flux de locuitori și autovehicule pentru care noi considerăm că infrastructura actuală nu a fost dimensionată. 3. Solicitări Exprese. În virtutea dreptului la un mediu urban echilibrat, solicităm respingerea solicitării de majorare a CUT cu 20%, acesta fiind un indicator de excepție care nu se justifică în contextul aglomerării actuale. Diminuarea regimului de înălțime al noilor imobile la S+P+4+M, respectiv S+P+4, pentru a asigura un unghi de incidență a luminii favorabil imobilelor vecine, dar și a unui profil stradal uniform de-a lungul străzii Cuarțului”, a transmis Bogdan Dragoș, în calitate de președinte al Asociației de Proprietari Valletta Park.

O altă persoană spune că și-a cumpărat un apartament într-un bloc din Valletta Park și a scos mai mulți bani din buzunar tocmai pentru a avea soare pentru mai multe ore. Odată cu ridicarea noilor blocuri, apartamentul ei va fi umbrit.

„Locuiesc în cartierul Valletta Park. Am observat informarea (…) și doresc să transmit că nu sunt de acord cu ridicarea unui imobil mai înalt în fața apartamentului din blocul în care locuiesc, deoarece atunci când am achiziționat apartamentul am plătit un preț mai mare pentru a putea avea soare pe perioada zilei. Aș dori să se mențină regimul de maxim 4 etaje, ca în actualul complex Valletta Park 1 (cel cu 3 blocuri)”, este sesizarea unei sibience.

Un alt cetățean a menționat că solicitarea creșterii coeficientului de utilizare a terenului cu 20% „reprezintă un abuz de drept” deoarece, în trecut, PUZ-ul a mai fost modificat și a mai existat o creștere a CUT tot cu 20%. De asemenea, el spune că distanța dintre actualele imobile și blocurile propuse va fi mai mică decât înălțimea acestora.

„Potrivit actelor puse în dezbaterea publică, înălțimea maximă a clădirilor este de 25 metri, iar distanța dintre blocurile 1, 2 și 3 de pe strada Cuarțului și cele 4 blocuri, pe care SC ZAC DEV ȘURII MICI SRL intenționează să le construiască este de aproximativ 23 de metri”, a transmis acesta.

O altă sesizare a venit din partea unui proprietar de pe strada Cuarțului, care a adus în discuție aceleași probleme, solicitând „analizarea cu atenție a impactului asupra locuințelor existente din zonă, în special din perspectiva însoțirii, a intimității locuirii, a densității construite și a confortului urban”. El a mai precizat că nu își dorește blocarea nejustificată a dezvoltării zonei, ci „asigurarea unei dezvoltări normale, echilibrate și de bun-simț, cu respect față de locatarii existenți”.

Printre sesizările trimise în perioada consultării publice se regăsesc și reclamații privind aglomerarea zonei. „Permiterea construirii unor blocuri cu regim S+P+5+M, Hmax=25m (la calcul de 3 m/etaj, înseamnă 8 niveluri!!!), produce aglomerarea străzii Cuarțului, care nu are capacitatea să preia un număr mare de mașini, dar și supraîncărcarea rețelelor de electricitate și gaze naturale, realizate pentru un număr limitat de consumatori și a rețelei de apă și canalizare proiectate pentru un număr limitat de consumatori”, a transmis un cetățean, care a precizat că va folosi toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție pentru preîntâmpinarea și înlăturarea prejudiciilor morale și materiale cauzate proprietarilor imobilelor din împrejurimi, inclusiv sesizarea organelor competente.

Proiectantul spune că s-a făcut un studiu de însorire

În urma sesizărilor primite, proiectantul a venit cu răspunsuri punctuale. Potrivit acestuia, în cadrul PUZ-ului se propune realizarea unor imobile cu regimul de înălțime Parter + 5 Etaje și suplimentar un etaj retras pe zona dinspre strada Cuarțului (vest), respectiv Parter + 4 Etaje și suplimentar un etaj retras către zona est. „Această soluție a fost propusă tocmai în vederea scăderii densității de construcții, practic prin această soluție s-a renunțat la un imobil (în loc de 6 imobile, sunt propuse 5). Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor vecinilor s-a adaptat soluția, în sensul că imobilele vor avea ultimele două etaje retrase către imobilele dinspre nord. Cu această soluție, se va realiza și o mai bună însorire a imobilelor existente la nord”, a menționat proiectantul.

El a adăugat că s-a realizat un studiu de însorire preliminar, pentru faza PUZ. „Concluzia este că există posibilitatea de mobilarea urbanistică care să asigure minim 1.5 ore (în general se asigură circa minim 2 ore) pentru apartamentele dispuse spre sud. Varianta finală a oricărui studiu de însorire trebuie realizată pe planurile aferente documentației tehnice de autorizare a construirii, care se poate elabora doar după aprobarea PUZ”, a spus acesta.

Este promis un drum nou

Pentru a evita supraaglomerarea străzii Cuarțului, proiectantul spune că a fost prevăzută realizarea unui drum de legătură. „Drumul menționat (între strada Cuarțului și drumul propus prin PUG pe latura de vest) este propus a fi trecut în domeniul public după recepția lucrărilor de construcție și a infrastructurii rutiere. De asemenea, prin proiect sunt clarificate și menționate toate suprafețele necesare a fi trecute în domeniul public pentru realizarea unui profil final al străzii Cuarțului de 25 metri”.

Cât despre utilități, beneficiarul proiectului își va asuma realizarea unei noi stații de pompare a apei menajere uzate, unor noi stații de epurare ape pluviale, a unui nou SRM pentru alimentarea de gaze naturale și a unor noi puncte de transformare pentru alimentarea cu electricitate.

Proiectantul le-a transmis sibienilor care au avut observații că proiectul „se încadrează în direcția de dezvoltare a localității și va curăța terenul reglementat de problema insalubrității generate de un teren nefolosit”.