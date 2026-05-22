O instalație electrică bine pusă la punct începe cu detalii aparent simple: dozele modulare. De ele depind organizarea cablurilor, siguranța conexiunilor și posibilitatea de a interveni ușor ulterior. Fie că ridici o casă nouă, renovezi un apartament sau amenajezi un spațiu tehnic, alegerea corectă a dozei îți simplifică munca și reduce riscul problemelor pe termen lung.

La MatHaus găsești mai multe tipuri de doze modulare, adaptate fiecărui tip de perete și fiecărui mediu de montaj. Mai jos ai o listă clară cu 5 tipuri frecvente și recomandări practice care te ajută să alegi informat.

1. Doze modulare pentru montaj încastrat (sub tencuială)

Dozele pentru montaj încastrat se fixează în perete, sub nivelul tencuielii. Le folosești în zidărie, beton sau BCA, acolo unde vrei un aspect curat, cu prizele și întrerupătoarele perfect aliniate la nivelul peretelui.

Sunt potrivite pentru:

apartamente și case noi

renovări complete, cu refacerea instalației

spații comerciale unde grupezi mai multe mecanisme (prize, întrerupătoare, variatoare, prize de date)

În majoritatea cazurilor, alegerea pornește de la numărul de module. Dacă instalezi o priză și un întrerupător simplu, o doză cu 2 module este suficientă. În bucătărie sau în zona de birou, unde ai mai multe prize și comenzi, vei avea nevoie de 3, 4 sau chiar 6 module montate în serie.

Un exemplu potrivit pentru zidărie este doza modulară cu 4 module de la Gewiss, disponibilă la MatHaus. O poți folosi pentru a grupa, de exemplu, două prize și două întrerupătoare într-un singur punct, cu spațiu suficient pentru conexiuni bine organizate.

La alegere, verifică:

adâncimea dozei – trebuie să ai loc pentru conductori și cleme

compatibilitatea cu gama de aparataj aleasă

posibilitatea de a conecta mai multe doze între ele pentru montaj aliniat

Evită să înghesui firele într-o doză prea mică. Pentru rezultate stabile, lasă suficient spațiu pentru conexiuni și pentru eventuale modificări ulterioare.

2. Doze modulare pentru gips-carton (rigips)

Pereții din gips-carton necesită doze dedicate. Acestea au cleme sau aripioare laterale care se strâng pe spatele plăcii și fixează doza fără să deterioreze materialul.

Le utilizezi în:

mansarde compartimentate cu rigips

birouri cu pereți ușori

apartamente unde compartimentarea interioară s-a realizat din gips-carton

Montajul este direct: decupezi orificiul conform șablonului, introduci doza, apoi strângi clemele până când aceasta se fixează ferm. Nu ai nevoie de dibluri sau alte sisteme suplimentare de prindere.

Pentru utilizare uzuală, ține cont de:

grosimea plăcii de gips-carton (există doze pentru diferite grosimi)

numărul de module pe care le instalezi

spațiul disponibil în spatele peretelui pentru cabluri

Dacă lucrezi la un proiect de renovare în regim propriu, acest tip de doză îți oferă flexibilitate. Totuși, dacă instalația implică mai multe circuite sau sarcini mari, cere sfatul unui electrician autorizat. O fixare incorectă poate duce la slăbirea prizei în timp.

3. Doze modulare pentru montaj aparent

Dozele pentru montaj aparent se fixează direct pe suprafața peretelui. Le alegi atunci când nu vrei sau nu poți să spargi zidul. Sunt frecvente în garaje, ateliere, beciuri, spații tehnice sau anexe gospodărești.

Avantajul principal este accesul rapid la conexiuni. Dacă intervii ulterior asupra instalației, desfaci capacul și ajungi imediat la legături.

Aceste doze sunt disponibile în mai multe configurații de module și în diferite grade de protecție IP. Pentru interior uscat, IP40 este suficient. Pentru zone cu praf sau umezeală, orientează-te către IP44, IP55 sau IP65, în funcție de expunere.

Alege montajul aparent dacă:

renovezi un spațiu vechi și nu vrei lucrări ample de zidărie

amenajezi un atelier unde funcționalitatea primează

instalezi circuite suplimentare într-un garaj

Verifică planeitatea peretelui și etanșarea capacului. În medii umede, o închidere incorectă permite pătrunderea apei și poate afecta conexiunile.

4. Doze modulare de derivație (de legătură)

Dozele de derivație organizează și protejează legăturile dintre conductori. În ele aduci alimentarea principală și de acolo distribui curentul către mai multe circuite: iluminat, prize, echipamente dedicate.

Le folosești frecvent în:

zonele de distribuție dintre camere

poduri sau spații tehnice

instalații de iluminat cu mai multe ramificații

Dimensiunea dozei trebuie să corespundă numărului de conexiuni și secțiunii conductorilor. Dacă ai mai multe circuite cu cabluri de 2,5 mm², alege o doză suficient de încăpătoare pentru a evita supraîncălzirea.

Pentru rezultate stabile, urmează câțiva pași simpli:

Calculează câte legături realizezi în interior. Verifică secțiunea conductorilor. Alege un grad de protecție adecvat mediului. Montează doza într-un loc accesibil pentru intervenții viitoare.

Nu acoperi complet o doză de derivație cu tencuială sau mobilier fix. Ai nevoie de acces în caz de verificare sau reparație.

5. Doze modulare cu grad ridicat de protecție (IP44, IP55, IP65)

Gradul de protecție IP arată cât de bine rezistă o doză la praf și apă. Prima cifră indică protecția împotriva corpurilor solide, a doua împotriva apei.

Pentru orientare rapidă:

IP44 – rezistă la stropi de apă; potrivit pentru băi sau terase acoperite

– rezistă la stropi de apă; potrivit pentru băi sau terase acoperite IP55 – protecție la praf și jeturi de apă; util în garaje și ateliere

– protecție la praf și jeturi de apă; util în garaje și ateliere IP65 – etanșare ridicată la praf și jeturi puternice; recomandat pentru exterior expus

Dacă amenajezi o bucătărie de vară sau o anexă în curte, verifică nivelul de expunere la ploaie și condens. În majoritatea cazurilor, pentru exterior neprotejat, IP65 oferă o alegere sigură.

Montează corect garniturile și asigură-te că introducerile pentru cablu sunt etanșate. O doză performantă își pierde eficiența dacă nu o fixezi și nu o închizi corespunzător.

Cum alegi corect doza modulară pentru proiectul tău

Înainte să comanzi, analizează câteva criterii clare. Ele te ajută să eviți improvizațiile și costurile suplimentare.

1. Tipul peretelui

Zidărie sau beton – alege doze încastrate.

Gips-carton – folosește doze cu cleme speciale.

Fără intervenții în perete – optează pentru montaj aparent.

2. Numărul de module Gândește-te la configurația finală. În living poți grupa 3–4 mecanisme într-o singură zonă. Într-un hol mic, poate fi suficient un singur modul.

3. Mediul de montaj Interior uscat, baie, garaj sau exterior? Alege gradul IP potrivit. Nu monta o doză standard într-un spațiu expus la umezeală.

4. Spațiul pentru cabluri Verifică adâncimea. Firele îndoite forțat sau înghesuite pot genera probleme în timp.

5. Compatibilitatea cu aparatajul Consultă specificațiile tehnice ale prizelor și întrerupătoarelor. Asigură-te că sistemele de prindere sunt compatibile.

Dacă proiectul implică sarcini mari, circuite dedicate sau tablouri secundare, solicită sprijinul unui electrician autorizat. Informațiile din acest articol au scop informativ și nu înlocuiesc proiectarea realizată de un specialist.

Greșeli frecvente pe care merită să le eviți

Mulți proprietari sau chiar echipe grăbite fac aceleași erori:

aleg o doză prea mică pentru numărul de conexiuni

ignoră gradul IP într-un spațiu umed

montează doze standard în rigips fără sistem de fixare adecvat

nu lasă rezervă de cablu pentru intervenții viitoare

Corectează aceste aspecte din faza de planificare. O doză potrivită costă puțin raportat la impactul pe care îl are asupra siguranței instalației.

La MatHaus găsești o gamă variată de doze modulare pentru proiecte rezidențiale și profesionale. Analizează tipul lucrării, compară specificațiile și alege informat. Dacă ai dubii, discută cu un electrician sau cu un consultant tehnic înainte de montaj, astfel încât instalația ta să respecte normele și să funcționeze în condiții sigure pe termen lung.