Pe scurt: Cinci firme din Italia, Olanda, Germania și România au primit amenzi pentru că au limitat vânzările de echipamente medicale Esaote în și dinspre România. Consiliul Concurenței acuză izolarea pieței locale.

Consiliul Concurenței a anunțat vineri, 22 mai 2026, că a aplicat amenzi în valoare totală de 1,27 milioane de euro unui număr de cinci companii care activează pe piața echipamentelor medicale din România, acuzate de practici anticoncurențiale.

Potrivit startupcafe.ro, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va colecta aceste sume, conform deciziei autorității de concurență.

Companiile sancționate sunt Esaote SpA (Italia), Esaote Europe BV (Olanda), DTL Medical SRL (România), Camed Medical Systems GmbH (Germania) și BMS Ultraschall (Germania).

Consiliul Concurenței a constatat că, în perioada 2020-2022, aceste firme au participat la o înțelegere care a vizat limitarea comercializării echipamentelor de imagistică medicală marca Esaote pe teritoriul României.

Investigația a arătat că grupul Esaote, producător de sisteme cu ultrasunete și rezonanță magnetică (RMN), împreună cu distribuitorii săi, au restricționat vânzările paralele în și dinspre România.

„Au încheiat contracte și au adoptat un comportament prin care au restricționat vânzările paralele în și dinspre România, având ca efect izolarea teritoriului național în cadrul pieței europene”, a transmis Consiliul Concurenței.

Concret, acordurile formale dintre Esaote și distribuitorii DTL Medical SRL și Camed Medical Systems GmbH, precum și comportamentul adoptat după anumite proceduri de achiziție publică, au limitat posibilitatea distribuitorilor de a răspunde solicitărilor venite de la clienți din alte țări. Astfel, Camed Medical Systems GmbH și BMS Ultraschall, ambele din Germania, nu puteau vinde echipamente către clienți din România, iar DTL Medical SRL nu putea onora cereri din afara României.

Consiliul Concurenței a precizat că această practică a dus la izolarea pieței românești și la restricționarea concurenței intra-marcă pentru echipamentele Esaote.

„Înțelegerea dintre părțile implicate a limitat concurența, în special în ceea ce privește prețurile echipamentelor de imagistică marca Esaote”, a subliniat autoritatea.

Autoritatea de concurență a atras atenția că astfel de înțelegeri pot afecta clienții publici, inclusiv spitalele, prin reducerea accesului la oferte și prețuri mai mici pentru echipamente. Consiliul Concurenței a reamintit că legea interzice orice înțelegeri sau practici concertate care restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, în special cele care limitează sau controlează producția, comercializarea sau investițiile.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. ANAF este instituția care pune în aplicare decizia și execută colectarea amenzilor.