Pe scurt: Peste 850 de posturi vor fi scoase la concurs pentru creșe noi din toată țara. Vezi ce județe primesc cele mai multe locuri și unde se deschid cele mai mari creșe.

Ministerul Educației va scoate la concurs 859 de posturi pentru 34 de creșe noi, conform unui memorandum aprobat de Guvern joi, 21 mai 2026.

Decizia vizează posturile necesare pentru funcționarea creșelor construite prin Programul guvernamental „Sfânta Ana”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar și prin Programul național de construcții de interes public sau social, potrivit Edupedu.ro.

Memorandumul prevede 621 de posturi pentru creșele din Programul „Sfânta Ana” și 238 de posturi pentru creșele construite prin Programul național de construcții de interes public sau social.

Programul „Sfânta Ana” face parte din Componenta 15 – Educație a PNRR și are ca obiectiv construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe la nivel național.

Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru funcționarea a 34 de creșe realizate în cadrul programului, care urmează să fie recepționate în perioada următoare.

Creșa mare din Sibiu primește 57 de posturi, cea mai mare alocare din țară

Potrivit anexei memorandumului, printre cele mai mari alocări de posturi pentru creșele din Programul „Sfânta Ana” se numără:

Sibiu – creșă mare: 57 posturi

Suceava – creșă mare: 51 posturi

București Sector 2 – creșă mare: 37 posturi

Cluj-Napoca – creșă mare: 37 posturi

Roman – creșă mare: 37 posturi

În județul Sibiu, au mai fost alocate posturi pentru următoarele creșe:

Sibiu – creșa medie: 27 posturi

Agnita – creșa mică: 18 posturi

Scopul este creșterea gradului de participare a copiilor în învățământul antepreșcolar și asigurarea accesului la educație timpurie de calitate, precum și sprijinirea familiilor tinere. Totodată, măsura contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din cadrul PNRR și la atragerea finanțării externe nerambursabile.

Din cele 34 de creșe, 24 sunt finanțate prin PNRR și sunt localizate în județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, București, Cluj, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Mureș, Neamț, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea și Vrancea. Celelalte 10 creșe sunt finanțate prin Programul național de construcții de interes public sau social și sunt situate în județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și Timiș.

Concursurile pentru ocuparea posturilor vor fi organizate conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 6170/2024 privind ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului școlar în învățământul preuniversitar. Angajările se vor face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor pentru drepturile salariale ale personalului încadrat, se precizează în documentul guvernamental.

În ceea ce privește creșele din Programul național de construcții de interes public sau social, cele mai multe posturi sunt alocate la:

Dej – 37 posturi

Măneciu – 37 posturi

Moșnița Nouă – 34 posturi

Lista completă a creșelor și a posturilor propuse poate fi consultată în anexa memorandumului guvernamental. Pentru județul Sibiu, creșa mare va beneficia de cea mai mare alocare de posturi la nivel național, în contextul extinderii rețelei de educație timpurie.