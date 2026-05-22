Pe scurt: Mii de persoane din Sibiu au buletine expirate, iar cartea electronică de identitate se eliberează gratuit. Află cum poți obține noul act rapid și ce avantaje aduce.

Un număr de 6.784 de persoane din municipiul Sibiu și comunele arondate figurează în Registrul național de evidență a persoanelor cu cărți de identitate expirate, potrivit Primăriei Sibiu.

Aceste persoane nu au solicitat eliberarea unui nou act în termenul legal. La acestea se adaugă 963 de persoane care au împlinit 14 ani și nu au depus încă cererea pentru primul act de identitate.

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sibiu, care gestionează atât municipiul, cât și alte șapte comune arondate, atrage atenția asupra acestei situații și reamintește că obținerea cărții electronice de identitate este gratuită până în august 2026. Noul tip de act poate fi solicitat indiferent dacă buletinul actual este încă valabil sau nu.

Cartea electronică de identitate se eliberează gratuit și poate fi ridicată de oriunde

Potrivit Primăriei Sibiu, cererea pentru cartea electronică de identitate poate fi depusă la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din țară. Actul se emite în 10 zile lucrătoare, iar ridicarea se poate face de la orice serviciu de profil, indiferent de domiciliul sau reședința titularului.

Programarea pentru depunerea cererii se face online, prin intermediul HUB-ului de servicii al Ministerului Afacerilor Interne, la adresa https://hub.mai.gov.ro/cei/programari/create?judet=SB. După alegerea datei și completarea datelor necesare, programarea trebuie confirmată în maximum 30 de minute prin link-ul primit pe e-mail, altfel aceasta se anulează automat. După confirmare, solicitantul primește un cod unic aferent programării.

Avantajele cărții electronice de identitate pentru sibieni

Noul act de identitate oferă mai multe facilități. Poate fi solicitat oricând, chiar dacă buletinul actual nu a expirat. Cartea electronică atestă identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului atât fizic, cât și digital. De asemenea, permite semnarea electronică a documentelor, cu aceeași valoare legală ca semnătura olografă.

Un alt avantaj este că schimbarea adresei de domiciliu nu mai implică înlocuirea cărții de identitate. Documentul are caracteristici avansate de securitate și anti-contrafacere.

Primăria Sibiu recomandă tuturor celor cu acte expirate sau care nu au încă buletin să profite de această perioadă în care cartea electronică de identitate este gratuită.

Pentru detalii suplimentare despre procesul de obținere, sibienii pot consulta platforma online a MAI.

