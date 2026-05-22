Sectorul avicol din județul Sibiu continuă să se dezvolte, iar datele prezentate de Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu arată dimensiunea tot mai mare a fermelor comerciale din județ.

11 operatori economici în sectorul avicol

Potrivit raportului instituției, în județul Sibiu funcționează 11 operatori economici în domeniul creșterii păsărilor, cu un efectiv total de aproximativ 977.000 de capete. Datele au fost centralizate în cadrul raportărilor privind exploatațiile comerciale din județ.

Direcția Agricolă monitorizează permanent activitatea fermelor comerciale, în contextul programelor naționale de sprijin și al cerințelor privind siguranța alimentară și trasabilitatea producției.

Investiții majore la Orlat și Hoghilag

Raportul prezentat de instituție arată că în 2025 au fost implementate două proiecte importante în sectorul avicol.

Primul vizează construcția unei ferme avicole la Orlat, investiția fiind estimată la 5,8 milioane de euro. Al doilea proiect presupune realizarea unei hale avicole ecologice la Hoghilag, în valoare de aproximativ 880.000 de euro.

Cele două investiții sunt derulate prin programele de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și creștere în sectorul avicol, reglementate prin OUG 125/2023.

Mii de porci în exploatațiile comerciale

Datele prezentate de Direcția Agricolă Sibiu arată că județul are și doi operatori economici în sectorul creșterii suinelor, cu un efectiv total de 14.277 de capete. Dintre acestea, 6.042 reprezintă tineret.

Autoritățile spun că dezvoltarea sectorului zootehnic reprezintă una dintre prioritățile agriculturii sibiene, în special prin sprijinirea investițiilor și accesarea fondurilor europene.