Artistul sibian Ricky Dandel va primi titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Sibiu, potrivit unui proiect de hotărâre care va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința ordinară din 28 mai 2026. Distincția îi este acordată pentru întreaga activitate artistică și pedagogică, dar și pentru contribuția adusă promovării Sibiului în România și în Europa.

În documentele oficiale ale Primăriei Sibiu, Richard Dandel este descris drept „cântăreț, compozitor, textier, pedagog și ambasador cultural al Sibiului”.

Primăria: „A reprezentat Sibiul cultural în România și în Europa”

Proiectul este inițiat de primarul Astrid Fodor și prevede acordarea titlului „în semn de recunoaștere pentru faptul că prin cariera sa artistică remarcabilă a reprezentat Sibiul cultural în România și în Europa”.

Raportul de specialitate întocmit de Primăria Sibiu arată că Ricky Dandel a contribuit constant la dezvoltarea și promovarea vieții culturale locale, păstrând în permanență legătura cu orașul natal, chiar dacă trăiește de peste trei decenii în Germania.

În document este citată și declarația artistului, care se definește drept „sibian o mie la sută”.

A debutat la Sibiu în anii ’60

Ricky Dandel s-a născut la Sibiu în 1952 și și-a început formarea artistică la Școala Populară de Artă din oraș, unde a studiat chitara, canto și actoria. Ulterior a urmat Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, iar în 1975 a absolvit Facultatea de Filologie și Istorie a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. În 2005 a obținut titlul de doctor în filologie la aceeași universitate.

Debutul său artistic a avut loc în 1967, ca solist al trupei Solaris, formată la Colegiul Brukenthal. Un an mai târziu a câștigat „Cupa de Cristal”, unul dintre concursurile importante organizate la Sibiu în acea perioadă. Tot atunci a realizat și primul său film muzical de televiziune, „Orașul meu și Ricky”, filmat în mai multe locuri cunoscute din oraș.

A colaborat cu Framus și Riff

De-a lungul anilor, Ricky Dandel a colaborat cu formațiile sibiene Framus și Riff și a participat la Festivalul Internațional de Jazz de la Sibiu. Primele sale discuri single au fost lansate la Electrecord în perioada 1971–1972 și conțineau compoziții proprii interpretate în limba germană.

În paralel cu activitatea artistică, acesta a avut și o carieră didactică importantă. A predat limba engleză și germană la mai multe școli din Sibiu, iar între 1980 și 1989 a fost profesor la Colegiul Brukenthal. În 1987 a primit diploma de profesor evidențiat.

A organizat concerte în Piața Mare după Revoluție

Raportul Primăriei amintește și de proiectele culturale dezvoltate de Ricky Dandel pentru Sibiu după 1990.

Artistul a inițiat primele concerte rock gratuite organizate în Piața Mare, considerate la acel moment o idee inovatoare pentru spațiul public sibian.

În 2007, anul în care Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană, acesta a organizat concertul „Hermannstadt Rock – Ricky Dandel și prietenii săi din Europa”, eveniment desfășurat în Piața Mare și transmis de TVR.

În 2024, Ricky Dandel a fost prezentatorul Concertului Manifest din cadrul evenimentului „Sibiu Guitar Meeting – Pune Mâna pe Chitară”, organizat la Muzeul ASTRA și urmărit de peste 15.000 de spectatori.

A reprezentat România pe scene din peste 20 de țări

Potrivit documentelor oficiale, Ricky Dandel a concertat sau a participat la festivaluri în peste 20 de țări, printre care Germania, Austria, Franța, Irlanda, Bulgaria, Turcia, Canada sau Egipt.

Artistul a fost prezentator la cinci ediții ale Festivalului „Cerbul de Aur” după 1990 și membru al juriului festivalului în 2019. De-a lungul carierei a urcat pe scenă alături de nume importante precum Florin Piersic, Stela Popescu, Alexandru Arșinel, Dan Spătaru și Victor Socaciu.