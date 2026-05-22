Fermierii din județul Sibiu au solicitat în 2025 despăgubiri de aproape 1,82 milioane de lei pentru pagubele provocate de animalele sălbatice asupra culturilor agricole și efectivelor de animale. Datele apar în raportul de activitate prezentat de Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu.

Peste 400 de solicitări de despăgubiri

Potrivit documentului, în cursul acestui an au fost înregistrate 404 solicitări pentru evaluarea pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic. Cele mai multe cazuri au vizat atacuri asupra fermelor și stânelor din județ.

În urma verificărilor efectuate de comisiile de evaluare au fost constatate pagube la 162 bovine și 824 ovine și caprine. De asemenea, au mai fost afectate trei ecvide, șase bubaline și șapte suine.

Problemele nu s-au limitat doar la sectorul zootehnic. Raportul arată că au fost distruși și 122 de stupi și familii de albine, iar culturile agricole au înregistrat pierderi importante pe suprafețe extinse.

Culturile agricole afectate

Cele mai mari pagube în sectorul vegetal au fost raportate la culturile de porumb și floarea-soarelui. Potrivit Direcției Agricole Sibiu, au fost afectate 111,5 hectare de porumb și aproape 20 de hectare cultivate cu floarea-soarelui.

Valoarea totală a despăgubirilor acordate fermierilor a ajuns la 1.817.870,85 lei.

Evaluările au fost realizate în baza HG nr. 3/2023 privind acordarea despăgubirilor pentru pagubele produse de speciile de faună de interes cinegetic.

Probleme și din cauza fenomenelor meteo

Raportul Direcției Agricole mai arată că instituția a participat și la evaluarea pagubelor provocate de fenomene naturale.

În 2025 au fost înregistrate șapte cazuri de pagube provocate de înghețul târziu de primăvară, pe o suprafață totală de 456,29 hectare. Alte șapte cazuri au vizat efectele secetei hidrologice.

În ultimii ani, fermierii din județul Sibiu au reclamat în repetate rânduri creșterea numărului atacurilor produse de urși și mistreți, în special în zonele de deal și de munte.