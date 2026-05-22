Smartwatch-urile au depășit de mult statutul de gadget pentru pasionați. În 2026, ele sunt parte din rutina zilnică a milioanelor de utilizatori, de la sportivii amatori care vor să-și monitorizeze somnul, până la profesioniștii care nu pot pierde nicio notificare importantă.

Dar piața s-a fragmentat puternic: pe de o parte avem branduri premium cu prețuri pe măsură, pe de altă parte producători care livrează specificații serioase la un cost considerabil mai mic.

Tocmai în această tensiune se naște o întrebare practică, pe care tot mai mulți cumpărători și-o pun: merită să plătești dublu sau chiar triplu pentru un ceas cu un logo diferit?

Designul care nu cere scuze

Huawei Watch Fit 5 vine cu un ecran AMOLED dreptunghiular de 1,82 inci, cu luminozitate de până la 2500 niti – un detaliu tehnic care contează enorm în lumina directă a soarelui.

Cadrul din aluminiu aerospațial și sticla cu acoperire anti-zgârieturi îi conferă o prezență vizuală demnă de un ceas cu pretenții.

Apple Watch, în seria sa de bază, oferă o experiență de design rafinată, cu un ecran OLED Always-On și un ecosistem de curea interschimbabilă bine pus la punct.

Dacă ai deja un iPhone, integrarea este aproape invizibilă – notificările, Siri, Apple Pay funcționează fluid. Dacă nu ai iPhone, Apple Watch pur și simplu nu intră în calcul.

Sănătatea ca prioritate zero

Huawei Watch Fit 5 include senzori pentru monitorizarea continuă a frecvenței cardiace, SpO2, temperatura pielii și stresul fiziologic măsurat prin variabilitatea ritmului cardiac.

Funcția TruSeen 6.0 îmbunătățește acuratețea datelor cardiace chiar și în timpul antrenamentelor intense, ceea ce îl face relevant pentru alergători și cicliști.

Un element diferențiator este măsurarea ECG cu un singur electrod – utilă pentru detectarea precoce a fibrilației atriale. Apple Watch a popularizat această funcție în segmentul premium, dar Huawei o aduce acum la un preț semnificativ mai accesibil.

Autonomia bateriei: diferența care schimbă obiceiuri

Aceasta este, poate, cea mai clară separare între cele două filozofii de produs. Huawei Watch Fit 5 oferă o autonomie declarată de până la 10 zile în utilizare normală, sau aproximativ 5 zile cu funcțiile GPS și AOD activate constant. În practică, utilizatorii raportează 6-8 zile fără probleme.

Apple Watch, indiferent de generație, rămâne la 18-36 de ore în cel mai bun scenariu. Aceasta nu este o simplă statistică – înseamnă că trebuie să-ți scoți ceasul de pe mână în fiecare seară sau să renunți la monitorizarea somnului.

Huawei Watch Fit 5 rezolvă această ecuație elegant, menținând urmărirea somnului activă fără compromisuri.

Sportul în cifre

Cu peste 100 de moduri de antrenament, GPS dual-band integrat și funcții de recuperare bazate pe HRV, Huawei Watch Fit 5 acoperă nevoile majorității sportivilor amatori.

Suportul pentru înotul în apă sărată, rezistența la apă de 5ATM și algoritmii de urmărire a caloriilor îl fac competitiv cu ceasuri specializate de sport din segmentul mediu.

Apple Watch excelează în integrarea cu aplicații terțe din App Store și în precizia datelor sintetizate în aplicația Sănătate din iOS.

Dacă folosești un ecosistem Apple complet – Mac, iPad, AirPods – experiența devine greu de replicat. Dar dacă nu, plătești pentru o integrare pe care nu o poți exploata.

Dacă prioritățile tale sunt sănătatea, sportul, autonomia bateriei și un design modern, Huawei Watch Fit 5 livrează o valoare reală pe care mulți utilizatori o vor aprecia mai mult decât logo-ul de pe carcasă.

Apple Watch rămâne alegerea clară dacă trăiești în ecosistemul iOS și vrei cel mai fluid schimb de date cu telefonul, dar prețul premium presupune că această integrare chiar îți aduce beneficii zilnice concrete.

Smartwatch-ul perfect nu există. Există cel mai potrivit ceas pentru stilul tău de viață – și uneori acesta costă mai puțin decât te-ai aștepta.