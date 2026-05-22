Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 22 mai 2026, o avertizare nowcasting Cod galben de vreme severă imediată pentru mai multe localități din județul Sibiu.

Atenționarea este valabilă vineri, 22 mai, între orele 15:05 și 16:30. Potrivit meteorologilor, în localitățile Avrig, Racovița, Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Iacobeni, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța și Bruiu sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mici dimensiuni.

Se vor acumula cantități de apă de 15-25 l/mp, iar vântul va sufla cu rafale de 45-55 km/h.

De asemenea, sunt posibile căderi de grindină cu diametrul de 1-2 centimetri. Avertizarea este valabilă până la ora 16:30.