Instituția Prefectului Județului Sibiu a anunțat desfășurarea unei acțiuni integrate de control privind modul de comercializare a produselor agroalimentare din județ, în perioada 28 aprilie – 7 mai 2026.

Verificările au fost organizate în baza atribuțiilor legale ale prefectului și au fost realizate de o comisie mixtă formată din reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Sibiu, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, Oficiului Fitosanitar Sibiu, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu și Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

Controalele au avut ca scop verificarea respectării normelor privind siguranța alimentară și protecția consumatorilor, prevenirea comerțului ilicit și protejarea sănătății publice.

În cadrul acțiunii au fost verificate piețe agroalimentare, depozite, unități de comercializare en-gros și en-detail, precum și alte puncte de vânzare din județul Sibiu. Echipele de control au urmărit respectarea normelor de igienă, trasabilitatea produselor, documentele de proveniență, etichetarea mărfurilor și respectarea drepturilor consumatorilor.

În urma verificărilor, autoritățile au descoperit mai multe nereguli și au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.500 de lei. De asemenea, au fost date avertismente și dispuse măsuri complementare, printre care retragerea de la comercializare a produselor neconforme și confiscarea bunurilor fără documente justificative, acolo unde situația a impus acest lucru.

Potrivit autorităților, în cadrul planului privind siguranța produselor au fost prelevate zece probe de legume din piețele agroalimentare ale județului Sibiu.

Acestea au fost analizate de Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale București, prin metoda LC/MS-MS.

Rezultatele analizelor au arătat că toate probele s-au încadrat în prevederile Regulamentului (CE) nr. 396/2005, fără depășiri ale limitelor maxime admise pentru reziduurile de pesticide. Astfel, produsele verificate au fost declarate conforme din punct de vedere fitosanitar.

Reprezentanții Instituției Prefectului Sibiu au precizat că aceste acțiuni au atât rol preventiv, cât și de control, urmărind protejarea consumatorilor și menținerea unui climat de legalitate în comerțul cu produse agroalimentare.