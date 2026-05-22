Primăria Municipiului Sibiu a obținut finanțare europeană nerambursabilă pentru construcția a unei creșe și grădinițe, în zona de N-V a Municipiului, pe Calea Șurii Mici.

Proiectul are o valoare totală de 29,3 milioane de lei, din care 8,7 milioane lei vor fi asigurați din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regiunea Centru coordonat de ADR Centru, iar suma de 20,6 milioane de lei va fi alocată din bugetul local.

“Calea Șurii Mici este una dintre zonele de dezvoltare ale orașului. În acest context am demarat un proiect pentru a moderniza drumul, urmând să creăm un coridor de mobilitate, cu bandă dedicată pentru transportul public și piste pentru biciclete. Un alt obiectiv de utilitate publică, necesar pentru o bună calitate a locuirii, este această creșă cu grădiniță pe care o vom construi cu finanțare din bugetul local și din fonduri europene nerambursabile. Un număr de 90 de copii preșcolari își vor găsi aici un loc pentru educație și joacă.” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)

Noua creșă va crea 30 de locuri noi, iar grădinița va avea 60 de locuri. Clădirea va fi construită pe un teren în suprafață de 2.000 de mp și va avea subsol, parter și etaj și o suprafață utilă de aproape 1.400 mp. Va fi dotată cu tâmplărie exterioară din aluminiu cu geam termoizolant triplu și va fi o clădire smart, în care energia electrică va fi asigurată prin 167 de panouri fotovoltaice, căldura și ventilația vor fi realizate prin 2 pompe aer-apă, iar utilitățile din clădire vor fi gestionate de un sistem inteligent (BMS).

În clădire vor fi amenajate:

La subsol – spații tehnice, spălătoria, blocul alimentar, vestiarele, depozite și un adăpost de protecție civilă

La parter – creșa, cu 2 săli de activități, 3 dormitoare și un cabinet medical cu izolator

La etaj – grădinița, cu 3 săli de activități

La exterior se va amenaja o zonă verde cu arbori și gazon, un loc de joacă, alei și locuri de parcare.

Până în prezent a fost realizat studiul de fezabilitate. După semnarea contractului de finanțare din fonduri europene, Primăria Sibiu va iniția procedura de achiziție pentru proiectare și execuția lucrărilor de construire.

Investițiile Primăriei Sibiu în creșe și grădinițe din ultimii 5 ani, rezumate:

285 de locuri noi în creșele construite în cartierele Ștrand, Țiglari, V. Aaron și Piața Cluj, precum

140 de locuri pentru grădiniță, în cartierul Lazaret și în Piața Cluj.

În plus, sunt în lucru în prezent încă 3 construcții noi: