Pe scurt: Vara începe cu vreme caldă și mai puține ploi decât de obicei, mai ales în vestul și nord-vestul României. Vezi cum evoluează temperaturile și precipitațiile în fiecare săptămână.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, vineri, 22 mai 2026, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, acoperind intervalul 25 mai – 22 iunie.

Potrivit Digi24, meteorologii estimează o vreme apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi ușor mai ridicate în anumite regiuni și precipitații sub media obișnuită, în special în vestul țării.

Temperaturi apropiate de normal și ploi puține în prima săptămână

În intervalul 25 mai – 1 iunie 2026, valorile termice se vor situa în jurul mediilor specifice pentru această perioadă. În regiunile vestice, temperaturile pot fi ușor mai ridicate, în timp ce în estul țării sunt posibile valori ușor mai scăzute. Regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, cu un deficit accentuat în zonele montane.

Vreme ușor mai caldă în vest și precipitații normale în a doua săptămână

În perioada 1 – 8 iunie 2026, temperaturile medii vor depăși ușor valorile normale în jumătatea vestică a țării, iar în restul teritoriului se vor menține apropiate de media climatologică. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Temperaturi peste medie și precipitații deficitare în nord-vest în a treia săptămână

Între 8 și 15 iunie 2026, temperatura medie a aerului va fi ușor mai ridicată decât normalul perioadei, în special în jumătatea vestică a țării. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite. Regimul pluviometric estimat va fi local deficitar în nord-vest, iar în restul teritoriului se va menține aproape de normal.

Final de interval cu vreme caldă și ploi puține în vest și nord-vest

În săptămâna 15 – 22 iunie 2026, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această perioadă în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de normal. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, în timp ce în celelalte zone se vor menține la niveluri normale pentru acest interval.

Potrivit ANM, începutul verii aduce o vreme mai caldă decât de obicei în vestul țării și precipitații mai puține față de media multianuală, în special în zonele montane și nord-vestice.