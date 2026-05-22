Pe scurt: La Sibiu, chirurgia orală și maxilo-facială înseamnă intervenții de ultimă generație, colaborare multidisciplinară și pregătire pentru viitorii specialiști. Descoperă cum echipa tratează cazuri dificile și formează medici de elită.

Compartimentul Clinic de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu funcționează ca un centru medical modern, unde echipa medicală, activitatea universitară și tehnologia de ultimă generație se reunesc pentru a oferi pacienților servicii complexe și sigure.

Potrivit Spitalului Județean Sibiu, compartimentul contribuie atât la tratarea cazurilor dificile din sfera cranio-facială, cât și la formarea noilor generații de specialiști.

Chirurgia OMF este o specialitate aflată la intersecția dintre medicină și stomatologie, necesitând dubla licență în Medicină și Medicină Dentară. Specialiștii se ocupă de diagnosticul și tratamentul afecțiunilor țesuturilor moi și dure din zona feței, gurii, gâtului și maxilarelor, acoperind în principal tratamentul traumatismelor, tumorilor și reconstrucția cervico-facială.

Printre principalele tipuri de intervenții realizate se numără

Printre principalele tipuri de intervenții realizate se numără:

Traumatologie maxilo-facială – tratamentul fracturilor oaselor feței (orbită, maxilar, mandibulă) și al rănilor de țesuturi moi;

– tratamentul fracturilor oaselor feței (orbită, maxilar, mandibulă) și al rănilor de țesuturi moi; Chirurgie oncologică cervico-facială – îndepărtarea tumorilor maligne și benigne din zona capului și gâtului, inclusiv tratamentul glandelor salivare;

– îndepărtarea tumorilor maligne și benigne din zona capului și gâtului, inclusiv tratamentul glandelor salivare; Chirurgie OMF reconstructivă – reconstrucția defectelor faciale cauzate de traumatisme sau afecțiuni oncologice, inclusiv utilizarea lambourilor liber vascularizate;

– reconstrucția defectelor faciale cauzate de traumatisme sau afecțiuni oncologice, inclusiv utilizarea lambourilor liber vascularizate; Chirurgie orală – extracții dentare complexe, tratamentul dinților incluși, chisturilor maxilare și infecțiilor odontogene;

– extracții dentare complexe, tratamentul dinților incluși, chisturilor maxilare și infecțiilor odontogene; Patologia articulației temporo-mandibulare (ATM) – tratamentul afecțiunilor care provoacă dureri și disfuncții la nivelul maxilarului.

Medicii compartimentului colaborează frecvent cu specialiști din Neurochirurgie, Oftalmologie, ORL și Chirurgie plastică pentru gestionarea cazurilor complexe, oferind pacienților o abordare multidisciplinară. Printre cele mai frecvente patologii tratate se numără traumatismele cranio-maxilo-faciale produse prin căderi accidentale, accidente rutiere sau sportive, agresiuni interumane. Tratamentul modern presupune fixarea oaselor fracturate cu șuruburi și plăci de osteosinteză din titan, pentru o vindecare rapidă și cu consecințe minime funcționale și estetice.

Patologia supurațiilor cervico-faciale la cazurile complexe impune intervenția promptă a echipei OMF, alături de specialiști în boli infecțioase, chirurgie toracică și anestezie-terapie intensivă, evitând astfel complicații majore ce pot duce la deces. Cazurile oncologice maxilo-faciale sunt tratate cu rezultate foarte bune, mai ales când sunt depistate în faze timpurii.

Coordonarea medicală și academică este asigurată de:

Conf. univ. dr. Boța Gabriela – medic primar stomatologie generală și endodonție, coordonator compartiment;

Șef lucrări dr. Făgețan Iulian Mihai – medic primar Chirurgie Orală și Maxilo-Facială, coordonator activitate medicală;

Prof. univ. dr. Cernușcă-Mițariu Mihaela Maria – medic primar Chirurgie Orală și Maxilo-Facială;

Asist. univ. dr. Lixandru Cosmin – medic specialist Chirurgie Stomatologică și Maxilo-Facială.

Activitatea medicală este susținută de medici chirurgi specialiști și primari care asigură continuitatea asistenței medicale prin gărzi de la domiciliu. Echipa de asistență medicală este formată din asistente medicale coordonate de As. med. principal Achim Anca, alături de Floare Cristina Maria, Mihuț Ioana și Seuchea Mioara. Personalul auxiliar include îngrijitori de curățenie precum Bogdan Maria-Daniela și Neamțiu Mariana. Toți membrii echipei au o bună pregătire profesională și asigură servicii medicale prompte și de calitate.

Compartimentul dispune de asistență medicală în regim de urgență prin program de gardă de la domiciliu. Adresabilitatea este ridicată, fiind tratați pacienți din județele limitrofe și din întreaga țară, din toate categoriile de vârstă.

Dotarea tehnică a compartimentului, realizată cu sprijinul Spitalului Județean Sibiu și al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Medicină, include echipamente moderne precum osteotoame și aparatură dedicată chirurgiei cranio-faciale. Aceste dotări permit realizarea unor intervenții chirurgicale de înaltă performanță și contribuie la recuperarea rapidă a pacienților.

Compartimentul servește și ca Centru Universitar Stomatologic pentru pregătirea clinico-didactică a studenților la Medicină și Medicină Dentară din cadrul Facultății de Medicină a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. În cadrul învățământului postuniversitar, își desăvârșesc pregătirea medici rezidenți în Chirurgie Stomatologică și Maxilo-Facială, dar și din specialități conexe precum Neurochirurgie, ORL, Chirurgie Plastică și Reconstructivă, precum și din alte specialități stomatologice.

Cercetarea științifică este susținută de cadrele didactice universitare implicate în elaborarea de publicații și participarea la manifestări științifice naționale și internaționale, iar pregătirea profesională se desfășoară conform standardelor Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, sunt în desfășurare acțiuni pentru dezvoltarea infrastructurii și modernizarea dotărilor Compartimentului Clinic de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială, în conformitate cu standardele europene și internaționale.

Aceste investiții vizează creșterea calității serviciilor medicale și îmbunătățirea calității vieții pacienților.