O femeie din Sibiu, care nu și-a îngrijit terenul și a lăsat bălăriile să crească și să acopere chiar și trotuarul, a fost sancționată aspru de municipalitate. Acesteia i-a fost majorat impozitul cu 500%, dar în curând va scăpa de penalizări.

Sibianca deține un teren intravilan, de 399 metri pătrați, pe strada Ana Ipătescu, la numărul 81. Încă din anul 2018, Poliția Locală a somat-o să îngrijească terenul, întrucât bălăriile înalte și stufoase ajunseseră chiar și pe domeniul public, până la trotuar. Femeia nu s-a conformat, astfel că i-a fost majorat impozitul cu 500%.

După 8 ani în care respectivul teren s-a tranformat într-o junglă urbană, sibianca a reușit să efectueze lucrările de întreținere necesare, motiv pentru care acesta nu se mai încadrează în categoria terenurilor considerate ca fiind neîngrijite.

Comisia de control a Poliției Locale a constatat situația, a înștiințat Direcția Fiscală Locală, iar acum consilierii locali trebuie să aprobe un proiect de hotărâre pentru încetarea majorării impozitului pe terenul neîngrijit, începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor.