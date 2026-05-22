Prezența câinilor comunitari din Copșa Mică a devenit un subiect intens dezbătut de localnici care își doresc o gestionare mai eficientă a animalelor fără stăpân. Oamenii au observat că în ultima perioadă haitele se adună în zonele tranzitate de elevi și solicită autorităților locale să monitorizeze mai atent aceste perimetre.

Părinții sunt cei mai preocupați de această situație, mai ales în contextul în care copiii circulă singuri spre unitățile de învățământ. Mariana C. a ținut să tragă un semnal de alarmă și le transmite celorlalți părinți:

„Trimiteți copiii la școală în Copșa Mică, dar uitați ce îi așteaptă în apropierea școlii”, făcând referire la prezența animalelor în zonă. Această îngrijorare este susținută și de Adriana M.: „Doamne ferește să fie un copilaș în pericol. Este de plâns să vezi o asemenea situație”.

Problema pare să fie una serioasă, mai ales că unii locuitori reclamă și incidente violente. Adela B. povestește cu regret un episod recent: „Ieri au atacat o pisică chiar sub geamul de la blocul 37, nu mai poți lăsa copiii singuri. Am cerut semnături pentru un adăpost, dar nu am primit ajutor, iar până nu va păți un copil ceva, nu se iau măsuri”.

Abandonul animalelor și limitele sterilizării

O cauză principală a numărului mare de câini pare să fie abandonul masiv, localnicii reclamând faptul că animalele sunt aduse din alte zone. Anca N. explică acest fenomen prin experiența proprie:

„Adevărul este că mulți câini sunt aduși din alte părți, am văzut cu ochii mei, și probabil că și cei adunați de prin Copșa sunt duși la fel în alte locuri. S-au făcut sterilizări gratuite, dar degeaba, vrem să nu-i mai vedem pe străzi, dar nu facem nimic în privința asta, pentru că tot din cauza omului au ajuns pe drumuri, ăsta fiind rezultatul indiferenței”.

Dănilă R. susține că măsurile par să îi vizeze pe cine nu trebuie: „Noi am avut doi câini care ne păzeau oile și ni i-au luat pe aceia, în timp ce problema de pe străzi rămâne nerezolvată”.

Primar: „Vom face prima acțiune săptămâna viitoare”

Contactat pentru a clarifica situația, primarul orașului, Nicolae-Bogdan Tăpălagă, a explicat că administrația este la curent cu problema haitei de câini, chiar dacă nu au fost depuse sesizări oficiale la sediul instituției. Acesta a precizat că se știe de haita din zona de blocuri, formată din câini care stau printre oameni și care se adună periodic în număr mare.

„Avem într-adevăr o haită de câini. Nu avem sesizări înregistrate la primărie. Știm situația și noi și am discutat deja cu o asociație să îi ducem într-un adăpost de câini. Săptămâna viitoare vom face prima acțiune, deși problema nu se va termina definitiv”, a declarat primarul.

Edilul a mai adăugat că fenomenul apare ciclic și din cauza localnicilor care lasă liber animalele din curți sau grădini. „Câinii sunt în zona de blocuri, crescuți între oameni. Nu mușcă, dar faptul că se adună într-o haită mare nu e în regulă și poate fi periculos. Ne apucăm de săptămâna viitoare de transportul lor la adăpost”, a dat asigurări Nicolae-Bogdan Tăpălagă.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Importul” de câini

În luna august 2025, Primăria orașului Copșa Mică a decis să intensifice eforturile pentru a limita acest fenomen, confirmând oficial că orașul se confruntă cu o situație dificilă cauzată de abandonul animalelor aduse din alte localități.

Află mai multe detalii- Fenomen îngrijorător la Copșa Mică: Câini aduși cu mașina și abandonați în oraș. Primăria solicită colaborarea cetățenilor

Primăria a solicitat sprijinul populației și a recomandat cetățenilor să evite hrănirea câinilor fără stăpân pe domeniul public, deoarece acest gest atrage animalele în zonele locuite și favorizează formarea haitelor. De asemenea, persoanele care observă autovehicule din care sunt eliberați câini sunt încurajate să anunțe imediat Poliția Locală și, dacă este posibil, să documenteze momentul cu fotografii sau filmări.

Ca măsură de prevenție, administrația locală continuă să ofere gratuit sterilizarea câinilor de rasă comună și invită toți proprietarii interesați să facă programări.