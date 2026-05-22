O casă din Cristian a fost cuprinsă vineri de flăcări. Pompierii și voluntarii sunt la fața locului pentru a lichida incendiul.

UPDATE

Incendiul a fost localizat. Se lucrează pentru lichidare și pentru îndepărtarea efectelor negative.

Până în acest moment nu sunt înregistrate victime.

ȘTIREA INIȚIALĂ

ISU Sibiu a intervenit de urgență în localitatea Cristian pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o casă de locuit.

„La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, una de primă intervenție două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, precum și SVSU Cristian. Din primele informații incendiul se manifestă generalizat la întreaga casă. Se acționează pentru limitarea extinderii incendiului la vecinătăți și pentru lichidare”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii!