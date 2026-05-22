Instalația termică și de gaz de la Școala Gimnazială nr. 11 din Sibiu urmează să fie reabilitată. Consilierii locali vor aproba, în ședința ordinară de la finalul lunii mai, indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului.

Instalația termică și de gaz de la Școala Gimnazială nr. 11, de pe strada Gorunului nr. 2 din Sibiu, prezintă un grad avansat de uzură, motiv pentru care trebuie înlocuită. De asemenea, sistemul de încălzire trebuie adaptat la cerințele actuale privind eficiența energetică, fiabilitatea și siguranța în exploatare.

Municipalitatea va aloca suma de 450.398,97 lei (din care C+M 230.729,04 lei) pentru această reabilitare. „Soluția constă în realizarea unui sistem de încălzire centrală cu două centrale murale, montarea de calorifere și înlocuirea integrală a țevilor de cupru montate aparent. Prin aceste lucrări se urmărește reducerea consumului de gaze naturale și asigurarea unui confort termic ridicat. În acest context, este necesară și modificarea instalației de utilizare a gazelor naturale, ca urmare a înlocuirii receptorului existent (centrala termică actuală) cu cele două centrale termice murale”, se arată în raportul de specialitate.

Consilierii locali vor aproba indicatorii tehnico-economici în ședința din 28 mai.