Pe scurt: Scandal major la CNAIR: peste 340 de milioane de lei pierduți la arbitraj pentru Autostrada Sebeș-Turda. Corpul de Control investighează cauzele și responsabilitățile.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a trimis vineri, 22 mai 2026, Corpul de Control la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, după ce instituția a pierdut peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj legat de Autostrada Sebeș-Turda.

Potrivit Economica.net, suma reprezintă bani publici, iar scandalul a izbucnit după ce s-a constatat că lotul 1 al autostrăzii, început în 2014 și programat pentru finalizare în 2016 cu o valoare de 540 de milioane de lei, a fost deschis abia în 2020, cu patru ani întârziere.

Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a declarat joi, 21 mai 2026, că în noiembrie 2021, actualul director CNAIR, Cristian Pistol, a semnat o înțelegere cu constructorii italieni, prin care lucrările au fost recepționate, iar penalitățile din arbitraj urmau să fie limitate la 150 de milioane de lei. Cosma a subliniat însă că, între timp, calitatea lucrărilor recepționate s-a dovedit problematică: alunecări de teren, porțiuni de autostradă închise și reconstruite, poduri deplasate, denivelări și numeroase gropi.

Cosma a precizat că, în 2021, în primul său mandat de secretar de stat, împreună cu fostul ministru Cătălin Drulă, a cerut ferm constructorului italian să remedieze toate deficiențele și nu a fost de acord cu recepția unor lucrări prost executate.

„După noi, a venit domnul Pistol și, la câteva săptămâni de la preluarea mandatului, a deblocat situația și a recepționat lucrările. Mai mult, angajați din CNAIR au refuzat atunci să își asume recepția, însă vocile lor au fost reduse la tăcere”, a transmis Cosma.

El a adăugat că Tribunalul Arbitral nu a luat în considerare înțelegerea semnată de Cristian Pistol, deoarece nu ar fi respectat rigorile legale, nefiind legalizată și nici prezentată corespunzător în arbitraj. Astfel, CNAIR trebuie să plătească peste 340 de milioane de lei, nu 150 de milioane, cât fusese stabilit inițial.

Cosma a mai spus că săptămâna trecută, CNAIR a trimis Ministerului Transporturilor solicitări pentru plata arbitrajului din fonduri publice.

„Această situație nu poate fi trecută cu vederea. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, trimite Corpul de Control la CNAIR pentru a verifica întreaga situație. Concluziile vor fi transmise de urgență organelor competente. În plus, va fi sesizată și Curtea de Conturi pentru evaluarea prejudiciului și identificarea celor responsabili”, a declarat secretarul de stat.

Într-o postare pe Facebook, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a explicat că în 2021 compania a încheiat un acord cu Pizzarotti, plafonând pretențiile la 149,6 milioane de lei, cu asistența unei mari case de avocatură din România.

„Tribunalul Arbitral a ales să ignore acest acord, pe motive procedurale pe care CNAIR le contestă la Curtea de Apel București. Aceste date i-au fost transmise domnului Horațiu Cosma, în data de 18 mai 2026, chiar la solicitarea sa telefonică. În plus, CNAIR a transmis Ministerului Transporturilor o informare detaliată de 13 pagini cu situația completă a dosarului”, a precizat Pistol.

Pistol a criticat public declarațiile lui Cosma, care a numit acordul „o hârtie igienică”, și a subliniat că astfel de afirmații pot fi folosite de avocații constructorului în instanță.

„CNAIR a acționat cu bună-credință, în conformitate cu prevederile legale și contractuale. Vom continua să facem acest lucru”, a transmis directorul CNAIR.

Potrivit unui comunicat al CNAIR, contractul de proiectare și execuție pentru lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda a fost semnat la 14.11.2014 cu Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA – Pomponio Construcții SRL, la o valoare de 541,739 milioane lei fără TVA. Durata inițială a contractului era de 22 de luni (4 luni proiectare + 18 luni execuție), cu data de începere 2.12.2014 și finalizare 1.10.2016. Întârzierile au fost puse pe seama unor factori obiectivi, precum exproprieri îndelungate, relocări de utilități, modificări ale acordului de mediu, descoperiri arheologice și condiții geotehnice diferite de cele din studiul de fezabilitate.

Din 2016, antreprenorul a formulat 30 de revendicări, analizate de inginer și de Comisia de Adjudecare a Disputelor, unele fiind admise parțial. Nemulțumit, antreprenorul a sesizat Curtea de Arbitraj Comercial Internațional, formându-se dosarul arbitral nr. 29/2020. CNAIR a emis facturi de penalități la 15.07.2021, iar antreprenorul a deschis dosarul arbitral nr. 89U/2021 pentru suspendarea plății facturilor și a executării Garanției de Bună Execuție. Tribunalul Arbitral a validat poziția CNAIR, dar ulterior, la negocierea acordului, a refuzat să recunoască efectele juridice ale acestuia, permițând antreprenorului să majoreze pretențiile peste plafonul de 149,6 milioane lei.

CNAIR consideră că Tribunalul Arbitral a interpretat greșit acordul și a formulat acțiune în anulare împotriva Sentinței Arbitrale nr. 92/26.11.2025, dosar aflat pe rolul Curții de Apel București. Compania va iniția și un arbitraj distinct pentru constatarea legalității acordului.

„CNAIR a acționat cu bună-credință și în deplină conformitate cu prevederile contractuale și legale. Acțiunile au urmărit limitarea impactului financiar, finalizarea lucrărilor și echilibrul drepturilor și obligațiilor părților”, se arată în comunicatul CNAIR.