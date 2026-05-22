Sibiul va găzdui sâmbătă, 23 mai, cea de-a 33-a ediție a Maifest, eveniment dedicat tradițiilor și culturii comunității germane.

Manifestarea va reuni aproximativ 900 de copii și tineri, organizați în 39 de grupuri de dans și cântec, care vor prezenta momente artistice inspirate din patrimoniul cultural săsesc și german.

Parada portului popular va începe la ora 10:00, din Piața Huet, iar programul va continua în Pădurea Dumbrava Sibiu, între orele 12:00 și 17:00.

Evenimentul este organizat de Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu și își propune să ofere publicului o zi dedicată diversității culturale și păstrării tradițiilor, într-o atmosferă de sărbătoare și comunitate.