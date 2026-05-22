Pe scurt: Descoperă istoria turnurilor de pe Cetății la Noaptea Muzeelor 2026, cu acces gratuit și expoziții despre breslele sibiene și armamentul medieval.

Primăria Sibiu anunță participarea la cea de-a 22-a ediție a programului național Noaptea Muzeelor, care are loc sâmbătă, 23 mai 2026.

Cu această ocazie, Turnul Olarilor și Turnul Dulgherilor de pe strada Cetății vor fi deschise gratuit pentru public, între orele 19:00 și 24:00, ultimul acces fiind permis la ora 23.30, potrivit .

Cele două turnuri fac parte din vechea centură de fortificații a orașului. Vizitatorii vor putea afla detalii despre breslele sibiene, armamentul folosit pentru apărarea turnurilor și vor putea vedea fotografii de arhivă, precum și arme din patrimoniul Muzeului Brukenthal. Informațiile sunt prezentate pe panouri amplasate în interiorul turnurilor.

Turnurile de pe strada Cetății au fost incluse în circuitul turistic în 2020, după lucrări de reabilitare care au permis deschiderea lor pentru public.

Participarea la Noaptea Muzeelor a început din 2021, iar evenimentul atrage anual sute de vizitatori, așa cum s-a întâmplat și la alte obiective din oraș, după cum arată și recordurile de vizitatori de la edițiile anterioare.

Turnul Olarilor și Turnul Dulgherilor prezintă istoria breslelor și arhitectura medievală

Turnul Olarilor a fost construit în a doua jumătate a secolului al XV-lea și primul sfert al secolului al XVI-lea. Are plan dreptunghiular, cu o retragere a corpului paralelipipedic de la al doilea nivel, iar pe fiecare latură sunt două deschideri înguste de tip metereză. Partea superioară a turnului este ieșită în afară și sprijinită pe console cu guri de aruncare, iar de jur împrejur se află cinci lăcașuri de tragere pentru archebuze.

Sub streașină se găsesc metereze în formă de trepte, iar acoperișul este piramidal, în patru ape, acoperit cu olane. Cercetătorii consideră că turnul a fost construit în secolul al XVI-lea, având în vedere planul dreptunghiular și poziția față de zid, fiind situat în mare parte spre interior.

Turnul Dulgherilor, ridicat între 1337 și 1366, este un turn de flancare alipit celei de-a treia incinte. Are plan circular la bază, iar la nivelul cornișei devine o prismă octogonală, cu partea superioară ieșită în exterior și susținută de console cu guri de păcură între arce. La primul nivel, lăcașurile de tragere sunt metereze, iar la nivelurile superioare sunt adaptate pentru arme de foc. Acoperișul este o piramidă octogonală ascuțită. Turnul a fost restaurat între 1967-1972 și în 2007, iar în vârf se află un steag de vânt din tablă, cu ornament reprezentând două bărzi încrucișate.

Evenimentul face parte dintr-un program mai amplu dedicat Nopții Muzeelor în Sibiu, care include și alte obiective deschise publicului.

