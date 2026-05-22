Pe scurt: Descoperă atmosfera de la Muzeul Energetic Sadu I în seara de 22 mai 2026, când Satul Luminii aduce în prim-plan patrimoniul energetic local.

Muzeul Energetic Sadu I găzduiește un popas de seară dedicat vizitatorilor, vineri, 22 mai 2026, în cadrul manifestărilor Satului Luminii.

Evenimentul își propune să aducă în atenția publicului istoria și importanța energetică a zonei Sadu, oferind o experiență culturală și educațională într-un cadru inedit.

Programul serii include prezentări despre cea mai veche hidrocentrală din țară, tururi ghidate ale muzeului și activități interactive pentru toate vârstele. Vizitatorii vor putea descoperi exponate care ilustrează evoluția tehnologiei energetice și rolul Sadu I în dezvoltarea industrială a regiunii.

Evenimentul face parte din seria de acțiuni dedicate Satului Luminii, un proiect care valorifică patrimoniul local și promovează istoria energetică a comunei Sadu. Organizatorii subliniază că astfel de inițiative contribuie la consolidarea identității comunității și la creșterea atractivității turistice a zonei.

Participanții vor avea ocazia să afle detalii despre funcționarea hidrocentralei și despre personalitățile care au marcat dezvoltarea energetică a Sibiului. Muzeul Energetic Sadu I este recunoscut pentru colecțiile sale și pentru rolul său în educația tehnică a tinerilor.

Manifestarea de vineri, 22 mai 2026, între 18:00 și 23:00, se adresează atât localnicilor, cât și turiștilor interesați de patrimoniul industrial și de poveștile locului. Accesul la eveniment se face în baza programului stabilit de organizatori, iar detalii suplimentare pot fi obținute direct de la Muzeul Energetic Sadu I.

Evenimentul se înscrie în calendarul mai larg al Satului Luminii, care include și alte acțiuni dedicate promovării valorilor locale. În trecut, Sadu a fost gazda unor vizite importante, iar cea mai veche hidrocentrală din țară ar putea fi declarată monument istoric.