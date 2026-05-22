Pe scurt: Legea salarizării din sectorul public promite venituri protejate pentru toți angajații și va intra în vigoare fără etape, din 2027. Partidele mari au ajuns la un acord după o mediere prezidențială.

Noua lege a salarizării în sectorul public va fi adoptată până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare, după ce Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România au semnat un acord în acest sens.

Procesul de mediere a fost coordonat de Administrația Prezidențială, care a anunțat vineri, 22 mai 2026, că legea reprezintă o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, cu termen de îndeplinire 1 iulie 2026, potrivit Radio România.

Administrația Prezidențială a precizat că, odată cu aplicarea noii legi, niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total. De asemenea, cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de opt miliarde de lei.

Conform acordului semnat de cele patru partide, implementarea noii legi nu va determina România să încalce obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung. Legea va intra în vigoare în totalitate la 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată și fără posibilitatea de a fi modificată ulterior prin intervenții speciale, a subliniat Administrația Prezidențială.

În baza acestui acord politic, Ministerul Muncii va publica proiectul de lege și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de noua reglementare.

Acest demers este parte a angajamentelor asumate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Noua lege a salarizării va afecta toate categoriile de angajați din sectorul public, inclusiv personalul din educație, sănătate, administrație și alte domenii bugetare.

Pentru detalii suplimentare privind impactul asupra anumitor categorii, vezi și Salariile dascălilor cresc din 2027: un debutant ajunge la 4.655 lei net.