Pe scurt: Teodor Tulpan, primul român care a cucerit Everestul, povestește despre experiența unică a expediției și transmite un mesaj inspirațional pentru cei care visează la aventuri pe munte.

Pe 22 mai 2026 se împlinesc 23 de ani de la una dintre cele mai mari realizări din sportul românesc, când Teodor Tulpan, sibian și salvamontist, a devenit primul român care a atins vârful Everest (8.848 metri), în cadrul expediției „Everest, Pământ Românesc”.

Potrivit AGERPRES, evenimentul este marcat de Salvamont România, care amintește de curajul și determinarea echipei românești ce a organizat această expediție istorică.

Teodor Tulpan, membru al Salvamont Sibiu, a atins „acoperișul lumii” pe 22 mai 2003, la ora 8:10, ora locală (5:10, ora României). El a fost urmat, la câteva ore distanță, de Lucian Bogdan, tot de la Salvamont Sibiu, și de Marius Gane, de la Salvamont Argeș. Al patrulea român care a cucerit Everestul în acea expediție a fost Gheorghe Dijmărescu, originar din Gorj, recunoscut pentru cele nouă ascensiuni consecutive pe Everest, unul dintre cei mai apreciați alpiniști români și internaționali.

„Primul care a ajuns pe vârf a fost Teodor Tulpan, din cadrul Salvamont Sibiu, pe 22 mai, la ora 8:10, ora locală. La câteva ore distanță au atins vârful și Lucian Bogdan, de la Salvamont Sibiu, precum și Marius Gane, de la Salvamont Argeș. Al patrulea român care a cucerit Everestul în cadrul expediției a fost gorjeanul Gheorghe Dijmărescu (†), unul dintre cei mai valoroși alpiniști români și internaționali, recunoscut pentru cele nouă ascensiuni consecutive pe Everest”, a transmis Salvamont România.

Teodor Tulpan își amintește cu modestie de momentele trăite în Himalaya:

„Am trăit în situații unice. Am învățat în primul rând să am răbdare, să aștept vremea bună, să aștept colegii, să ne punem în același tempo”.

La 23 de ani după această performanță și după recordul mondial cu parapanta, Fane Tulpan continuă să zboare ori de câte ori vremea îi permite și vorbește cu aceeași modestie despre realizările sale.

Mesajul său pentru cei care visează la mari aventuri rămâne simplu și direct:

„Ce ar trebui să motiveze pe fiecare… lumea nu trebuie să uite că vârful este abia jumătatea drumului. Întotdeauna trebuie să ai o cale de întoarcere în siguranță, la fel cum te-ai dus într-o direcție, trebuie să te întorci înapoi. Și îmi place să cred că orice vis poate deveni realitate. Așa că recomand celor care vor să meargă pe munte sau au planuri mărețe să viseze, dar să se pregătească cu grijă o expediție, o aventură, pentru că lucrul cel mai important este să te întorci întreg acasă”, a declarat Teodor Tulpan pentru AGERPRES.

Salvamont România subliniază că această performanță, realizată într-o expediție integral românească, este cu atât mai remarcabilă în contextul actual, în care sunt prezentate drept „mari performanțe” ascensiuni pe vârfuri accesibile din Carpați sau pe trasee europene comerciale.

„Într-o perioadă în care sunt prezentate drept ‘mari performanțe’ ascensiuni ale unor vârfuri accesibile din Carpați sau ale celor mai comerciale trasee europene, este important să ne amintim de adevăratele performanțe și de adevărații performeri ai sportului românesc. Felicitări tuturor celor care, de-a lungul timpului, chiar și după eforturi uriașe depuse în marile ascensiuni ale lumii, au simțit românește și au ridicat cu mândrie steagul României pe cele mai înalte vârfuri ale planetei!”, a transmis Salvamont România.

Teodor Tulpan a fost recunoscut și la nivel local pentru realizările sale, fiind desemnat cetățean de onoare al județului Sibiu.