O stație de încărcare pentru autovehicule electrice urmează să fie amplasată în parcarea din fața My Continental Sibiu, de pe Calea Dumbrăvii, după ce proiectul privind închirierea terenului va fi aprobat de Consiliul Local Sibiu.

Municipalitatea va închiria fără licitație publică o suprafață de 1 metru pătrat din terenul aflat în proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unei stații de încărcare pentru mașini electrice în fața hotelului My Continental. Contractul va fi încheiat pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților, se arată în proiectul de hotărâre supus aprobării consilierilor locali în cadrul ședinței din data de 28 mai.

Chiria aprobată este de 51 de euro/mp/lună, echivalentul în lei urmând să fie calculat la data semnării contractului. Conform hotărârii, chiria va fi indexată trimestrial cu rata inflației prevăzută în Buletinul Statistic de Prețuri, la capitolul „Servicii”.

Contractul de închiriere va fi încheiat între Municipiul Sibiu și Continental Hotels, compania care administrează hotelul.

Documentele mai prevăd că schimbarea destinației terenului de către chiriaș va duce la revocarea hotărârii și preluarea spațiului de către municipalitate. De asemenea, în cazul în care Consiliul Local Sibiu va decide schimbarea destinației imobilului pentru un interes public, compania va avea obligația să elibereze terenul în termen de 30 de zile de la notificare.

În raportul de specialitate se precizează că închirierea directă este posibilă în baza prevederilor Codului Administrativ, care permit atribuirea fără licitație publică pentru suprafețe de maximum 10 metri pătrați aflate în proprietate publică.