Primăria municipiului Sibiu va acorda o finanțare de 100.000 de lei Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ilie II. Banii vor fi folosiți pentru reabilitarea bisericii de pe strada Oncești.

Prin Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026 au fost prevăzute sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul în curs, alocate bugetelor locale pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital, identificându-se astfel suma de 100.000 de lei alocată municipiului Sibiu. Banii vor merge către reabilitarea Bisericii Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ilie II Sibiu.

În acest sens, primăria va semna un protocol de finanțare cu parohia. Cei 100.000 de lei vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a bisericii de pe strada Oncești, nr. 14, respectiv pentru terminarea picturii bisericii, realizarea de pardoseli interioare, sistematizarea clopotelor, montarea sistemelor de sonorizare interioară, amenajarea curții, construirea a două pridvoare pentru intrarea în demisol și instalarea unui sistem fotovoltaic pentru biserică.

Suma aferentă finanțării provine deci de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Consilierii locali vor aproba, în ședința de la finalul lunii mai, protocolul de finanțare.