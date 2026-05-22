Consilierii județeni au votat, vineri, în ședință extraordinară, regulamentul privind criteriile de acordare a finanțării proiectelor sportive. Nu toți aleșii locali au fost de acord cu cele propuse, astfel că s-au abținut la vot.

Proiectul de hotărâre supus votului în ședința de vineri făcea referire la modificarea regulamentului privind criteriile de acordare a finanțărilor proiectelor sportive pentru structurile sportive de drept public din bugetul local al județului Sibiu. În cuprinsul regulamentului vechi era prevăzut ca, în componența comisiilor de evaluare, selecție și soluționare a contestațiilor, să fie desemnat câte un reprezentant al Direcției Județene de Sport și Tineret, dar, având în vedere numărul relativ redus de personal din cadrul direcției, precum și faptul că unii dintre angajații instituției desfășoară concomitent activități și în cadrul unor structuri sportive care depun proiecte spre finanțare, iar asta ar conduce la stări de incompatibilitate, noul regulament prevede ca din componența acestor comisii să poată face parte și specialiști din domeniul sportului, care pot proveni și din alte structuri sportive relevante din Sibiu.

Consilierul AUR, Bogdan Drașoveanu, a anunțat că grupul consilierilor din care face parte va vota cu abținere acest proiect și a invocat „aspecte de nelegalitate” dacă s-ar permite ca din comisii să facă parte persoane care nu sunt angajate ale Direcției de Sport. „Am invocat aceeași problemă și în cadrul comisiei juridice, pentru că apare un aspect de nelegalitate vizavi de acest proiect, având în vedere lipsa unei solicitări către Direcția Județeană de Sport și Tineret, ca fiind singurul organism de specialitate, cu privire la poziționarea instituției vizavi de acest proiect și desemnarea unui reprezentant. Nu trebuie apreciat că toți angajații Direcției de Sport se află în stare de incompatibilitate. (…) În lipsa acestor lămuriri, poziția noastră e de abținere”, a spus consilierul AUR Bogdan Drașoveanu.

Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu, a precizat că, din punct de vedere legal, nu este obligatoriu ca membrii comisiilor să provină din cadrul Direcției de Sport, motiv pentru care din acestea pot face parte și specialiști pe care Sibiul îi are. „Ați primit lămuririle în ședința de comisie. Dacă invocați aspecte de nelegalitate, poate ne dați și temeiul legal, respectiv legea care spune că Direcția de Sport este obligatoriu să fie în acest regulament. Legea ne impune să avem specialiști în sport. Este o limitare dată de vechiul regulament că toți specialiștii se găsesc la Direcția de Sport. Pentru a alege acest cadru, ar însemna să limităm participarea la aceste comisii și altor specialiști în sport pe care Sibiul îi are, motiv pentru care înțelegem să păstrăm această modificare în forma prezentată”, a spus Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu.

Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și 9 abțineri. Consilierii PSD și AUR din Consiliul Județean „s-au aliat” pentru a doua oară în ultima lună și au boicotat proiectul. Dacă reprezentații Alianței pentru Unirea Românilor au oferit explicații, aleșii social-democrați nu și-au justificat votul.

„Proiectul 1, respectiv regulamentul privind proiectele sportive, a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 9 voturi de abținere. Devine probabil o practică în a fi o coaliție PSD-AUR, pentru că toți colegii care au votat cu abținere sunt din cele două grupuri politice, PSD și AUR. AUR a exprimat poziția, iar PSD probabil îmbrățișează același punct de vedere”, a spus Cîmpean după vot.

Vă reamintim că, la începutul lunii mai, într-o ședință extraordinară organizată pentru aprobarea bugetului județului Sibiu, consilierii PSD și AUR au făcut front comun și au votat fie „împotrivă”, fie cu „abținere”.

