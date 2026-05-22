Pe scurt: Spitalele din România vor fi finanțate după numărul de servicii medicale, nu după paturi. Doar șase unități ar putea pierde bani, restul primesc suplimentări semnificative.

Ministerul Sănătății, în colaborare cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, introduce o reformă majoră în sistemul medical românesc: finanțarea spitalelor nu va mai depinde de numărul de paturi, ci exclusiv de serviciile medicale efectiv oferite pacienților.

Potrivit Libertatea, noul sistem va intra în vigoare din vara acestui an. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că actualul sistem de finanțare, bazat pe paturi, este depășit și penalizează spitalele performante.

„Nu paturile fac medicină, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile și fac bine pacienților. Paturile existente sau paturile goale nu rezolvă servicii medicale și atunci nu are niciun sens să mai finanțăm spitale după numărul de paturi”, a precizat Cseke Attila într-o conferință de presă.

98,9% dintre spitale primesc fonduri suplimentare, potrivit simulărilor CNAS

Simulările realizate de CNAS pe baza datelor din anul precedent arată că 98,9% dintre spitalele din România vor beneficia de o creștere a finanțării față de vechea formulă. Eliminarea plafoanelor permite unităților de top să deconteze toate serviciile efectuate, fără limitări administrative.

Estimările oficiale indică următoarele creșteri ale bugetelor:

Spitale de monospecialitate (categoria 2M): Spitalul Clinic de Nefrologie „Carol Davila" București (+15,6%), Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele" București (+12,8%), Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă" Iași (+10,4%).

Spitale județene și municipale (categoriile 2 și 3): Spitalul Județean de Urgență Ilfov (+23,7%), Spitalul Județean de Urgență Slobozia (+20%), Spitalul Județean de Urgență Galați (+17,3%), Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu (+16,5%), Spitalul Județean de Urgență Sibiu (+15,7%), Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc (+13%).

Spitale locale și specializate (categoriile 4 și 5): Spitalul Municipal Roșiori de Vede (+9%), Spitalul Municipal Ploiești (+8,4%), Spitalul Orășenesc „Dr. Traian Herța" Jibou (+7,2%), Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău (+7,2%), Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași (+5,2%).

Spitalul Municipal Clinic Filantropia Craiova va avea cea mai mare creștere de buget la nivel național, cu un plus de 42,1%.

Șase spitale mici ar putea pierde finanțare, dar scăderile nu sunt semnificative

Conform simulărilor CNAS, doar șase spitale din țară, majoritatea din categoriile 4 și 5 (municipale și orășenești mici), ar putea înregistra o scădere a bugetului. Ministrul Cseke Attila a subliniat că aceste scăderi nu sunt semnificative și pot fi compensate dacă unitățile respective cresc numărul de servicii medicale oferite. „Nu ne-am ascuns în această analiză de posibilele scăderi. Sunt șase spitale astăzi pe cifrele și simulările de la Casa Națională, care s-ar putea să înregistreze o scădere. Nu sunt scăderi semnificative și, evident, odată cu creșterea serviciilor medicale, această finanțare poate să fie diferită”, a precizat ministrul.

Durata medie de spitalizare continuă în România a scăzut în ultimul deceniu de la 6,2 la 5,2 zile, ca urmare a echipamentelor moderne și a tratamentelor mai eficiente. Pentru a crește flexibilitatea administrativă, numărul minim de paturi necesar pentru funcționarea unei secții non-clinice va fi redus de la 25 la 23 de paturi.

Întrebat despre riscul raportării de servicii fictive pentru a crește bugetele, ministrul Sănătății a declarat că CNAS va aplica mecanisme stricte de control și verificare.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate are niște mecanisme de control și de verificare, prin care dacă vede o creștere substanțială a numărului de cazuri sau de servicii, atunci nu este exclus să controleze, să verifice cum se fac aceste decontări”, a spus Cseke Attila.

Reforma urmează modelul deja aplicat în medicina de familie, unde finanțarea se face în principal pe baza serviciilor efective acordate, nu pe listele de pacienți. Dacă dezbaterile publice vor confirma avantajele noii formule, sistemul va fi implementat oficial la sfârșitul lunii iunie 2026.

Ministrul interimar a mai anunțat că medicii ar putea primi bonusuri de până la 100% din salariul de bază, în funcție de performanță. Totodată, Cseke Attila a atras atenția asupra unui blocaj administrativ care afectează opt proiecte de investiții din țară, inclusiv șase spitale și două centre de formare finanțate prin PNRR.

Pentru deblocarea acestora este necesară o alocare urgentă de 1,2 miliarde de lei din bugetul național, sumă care nu este asigurată în prezent. Din cauza lipsei fondurilor, construcția clădirii Institutului Marius Nasta este oprită, iar șantierul a fost închis pentru că statul nu a plătit facturile.