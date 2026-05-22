Elevii și profesorii de la Școala Gimnazială I.L. Caragiale ar putea beneficia în curând de condiții mai sigure în caz de incendiu. Consilierii locali din Sibiu urmează să aprobe o investiție de aproape 850.000 de lei pentru modernizarea clădirii școlii, prin montarea unor uși rezistente la foc, sisteme de alarmare și ventilare speciale și alte lucrări necesare obținerii autorizației ISU.

Potrivit raportului de specialitate, investiția este necesară pentru conformarea clădirii Școlii Gimnaziale I.L. Caragiale la cerințele privind securitatea la incendiu și pentru asigurarea unor condiții sigure de desfășurare a activității educaționale.

Proiectul prevede mai multe lucrări de intervenție pentru creșterea siguranței la incendiu. Printre acestea se numără montarea unor obloane metalice rezistente la foc, instalarea grilelor de ventilare intumescente, înlocuirea tâmplăriei cu uși rezistente la foc și lucrări la instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu și la sistemul de ventilare.

Printre lucrările propuse se mai numără instalarea a 100 de cabluri speciale pentru incendiu cu sisteme de prindere rezistente la foc, montarea a 14 corpuri de iluminat de siguranță și a 40 de kituri de emergență cu autonomie de trei ore.

Valoarea totală a investiției este estimată la 846.367,57 lei, inclusiv TVA, conform devizului general al proiectului.